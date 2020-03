«Nunca Más a la traición». Barreno, a favor de la expulsión de Pichetto

(ADN).- El legislador Pablo Barreno (FdT) salió a respaldar la sanción disciplinaria a Miguel Pichetto del PJ de Río Negro. «No se trata de una simple formalidad administrativa. Su expulsión está relacionada a fortalecer los fundamentos ideológicos y conceptuales del partido», indicó.

Barreno tildó al ex compañero de fórmula de Mauricio Macri de «derecha» y sacó a relucir su apego al presidente del Brasil, Jair Bolsonaro.

«Una vez más Pichetto tergiversa la realidad» planteó el legislador a propósito de las declaraciones del ex senador («me expulsan de un lugar del que ya me había ido»). «¿Cuál es la verdad? Que el peronismo lo fue ubicando en un lugar cada vez más marginal a medida que el ex senador expresaba posturas, construía discurso público y ejecutaba una práctica política extremadamente ligada al liberalismo económico y al conservadurismo político-social», razonó Barreno. «Básicamente, cuando se fue ubicando a la derecha de Jair Bolsonaro, el presidente xenófobo, racista y punitivista de Brasil», agregó.

Y subrayó: «Además, lo que no entiende Pichetto es que su expulsión no se trata de una simple formalidad administrativa. Su expulsión del partido Justicialista está relacionada a fortalecer los fundamentos ideológicos y conceptuales del peronismo rionegrino. Se trata de la búsqueda de un Nunca Más propio: Nunca Más a esa cultura política basada en la ambigüedad, el mero cálculo y la especulación individualista que es capaz de soslayar y hasta contradecir los fundamentos que le dan sentido a nuestro movimiento. Nunca Más a la traición».

«Hoy más que nunca, con Pichetto a poco de ser expulsado, el peronismo rionegrino sabe cuál es el sujeto depositario de sus esfuerzos: el Pueblo y nada más que el Pueblo. Está claro que Pichetto quería y quiere otra cosa. Y por eso hoy está donde esta: armando una opción de «derecha», como él mismo afirma a quien quiera oir. Esta claro que Pichetto no sólo no entiende el peronismo… a esta altura de su carrera, no comprende ni siquiera el sistema político y su lugar dentro del mismo», concluyó el legislador.