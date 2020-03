“La amplísima mayoría avala la unidad en el peronismo»

(ADN).- “La amplísima mayoría del Partido Justicialista está acompañando y avalando la candidatura de una lista de unidad que encabeza Alejandra Mas”. Así lo aseguró el concejal de Viedma, Luciano Ruiz, sobre el proceso interno del partido que parece logró encauzarse luego de algunos tironeos.

De esta manera, expresa una posición colectiva a pesar de algunas expresiones que aún insisten en ir a internas o postergarlas o denunciar que están amañadas.

Ruiz ponderó el gesto que tuvieron Martín Soria y Martín Doñate de impulsar una esquema de consenso que liderará la legisladora. “Está a la altura de las circunstancias y de lo que demanda esta etapa histórica”, aseguró.

El diputado y el senador definieron evitar una disputa de sectores y postergaron sus aspiraciones (lógicas) individuales en función de la unidad. Así, el presidente no buscará su reelección (ni promocionará a nadie de Roca ni del sorismo), y el dirigente de Valle Medio no será su sucesor.

Para Ruiz, «esto que han hecho es un trabajo de tolerancia, de comprensión, de diálogo, y tomando las voces de los intendentes, los legisladores, los concejales, de dirigentes a lo largo y ancho de la provincia, comprendieron que hay que abogar por la unidad y no es momento de interna».

“En el peronismo siempre hay mucho debate y a veces las cosas vienen de abajo hacia arriba, a veces de arriba hacia abajo, o desde los costados», indicó Ruiz en Radio Nativa y explicó que «Más tiene una amplísima trayectoria». La actual legisladora llegó a la intendencia de Conesa en 2011 y en 2015 ganó su reelección por más del 60% su reelección. Además, su postulación a la presidencia del PJ, tiene el acompañamiento intendentes, ex intendentes, concejales, dirigentes y de los legisladores y legisladoras del Frente de Todos.

En otro tramo de la entrevista, el concejal señaló que el proceso de elección interna del PJ “fue veloz”, desde la convocatoria por el Consejo Partidario a la fecha de elecciones prevista pare el 5 de abril, “porque se estaba justo ante el vencimiento de los plazos”. Y descartó una postergación como planteó -por ejemplo- el ex legislador y dirigente sindical Raúl Martínez.

Ayer, Martínez pidió frenar el proceso interno por 60 o 90 días para intentar un consenso más amplio y porque la pandemia del coronavirus no permite reuniones ni movilizaciones, por lo que se limita la participación.

Pero no fue la única voz disruptiva. El ex legislador Mario Sabbatella anunció que no participará en este momento de la vida política del partido. La agrupación que lidera Gustavo Casas (Kausa Peronista) pidió más tiempo para presentar una lista alternativa. Y el sector que lidera la senadora Silvina García Larraburu se pronunció en contra del proceso porque se trata de una «falsa interna» porque no están garantizados los mecanismos transparentes de participación.