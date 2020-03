Carreras anunció controles del peso de carga en las rutas

(ADN). – “Vamos a desarrollar un programa que ya está diseñado y que tiene las herramientas listas para ser implementado de altísimos controles en las rutas de Río Negro. Queremos saber qué está pasando, qué transita por las rutas del territorio Rionegrino y cuál es el peso de la carga», indicó la gobernadora Arabela Carreras, durante una visita a Catriel, donde dejó inaugurado el edificio de la escuela n° 195.

La mandataria remarcó que «vemos pasar la riqueza de Vaca Muerta y sólo nos quedan rutas destruidas», en referencia al estado de las rtas, un tema ya mencionado en su discurso de apertura de sesiones 2020 en la legislatura de Río Negro.

Agregó que «vamos a tener un operativo de pesaje muy presente, acá nomás tenemos la prueba del daño que se ha hecho a la ruta 151, está dañada y deteriorada por el paso de la riqueza que no queda en Río Negro. Es decir, al lado de Vaca Muerta, el tránsito de Vaca Muerta es por Río Negro, nuestros hospitales atienden a la población que trabaja en esa zona, nuestras escuelas albergan con todo amor a niños cuyos padres trabajan en Vaca Muerta. Sin embargo los recursos para construir escuelas y hospitales, los afrontamos sólo los Rionegrinos sin la riqueza del petróleo y gas de ese yacimiento”.

“Ya hemos planteado este tema en el marco de la Ofephi y será formalmente presentado en las próximas reuniones, en eso está trabajando nuestra ministra de Energía (Andrea Confini) quién va a plantear una serie de requisitos en función de la discusión petrolera. Creemos que si se discute una nueva ley hay que entender que la situación de nuestra provincia es muy particular. Si no fuera por las rutas y puertos de nuestra provincia, la riqueza de Vaca Muera no saldría, de modo que lo estamos planteando firmemente”, manifestó Arabela Carreras.