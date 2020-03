ATE denunció despidos en el hospital de Bariloche

(ADN).- La cúpula de ATE denunció que hubo despidos en el hospital Ramón Carrillo de Bariloche. El hecho ocurre en medio de la pandemia por el coronavirus. Además, el gremio expresó «preocupación» por las actuales condiciones del sistema de salud en la provincia.

En ese sentido, el sindicato recordó que, como se denunciara recientemente, no solo falta personal sino también de insumos. A ellos se suma el atraso y la falta de pago de salarios en las últimas contrataciones.

“Debemos estar a la altura de las circunstancias en este momento crítico que atraviesa el mundo estero. Si bien muchas medidas de las que se han tomado son acertadas, aun hay una deuda con los trabajadores de la salud pública. Desde ATE venimos demandando un plus salarial y medidas que abarquen no solamente al sector que se desempeña directamente sobre los pacientes, como médicos y enfermeros, sino también a todo el personal que presta servicio en los hospitales y centros de salud rionegrinos”, señaló Rodrigo Vicente, secretario general de ATE.

El dirigente también se refirió a los despidos denunciados en Bariloche: “Es inadmisible que esto ocurra, de más está decir que no sobra nadie, no solo porque la comunidad requiere más profesionales, sino porque no es posible que queden trabajadores en la calle”.

En el caso de la guardia del hospital Zonal Ramón Carrillo en Bariloche se reciben hasta 300 pacientes en un día y se dispone para su atención de 3 médicos, dos enfermeras, una mucama por turno y 1 administrativo. «Si bien desde el Ministerio de Salud hubo un compromiso para incorporar a 5 profesionales, hasta la fecha esto no ha sucedido», se quejó el gremio.

Es por ello que ATE expresó su «profunda preocupación» por la falta de personal en este Hospital, y también por el despido de 4 trabajadores: un enfermero, dos operadores de salud mental y un administrativo.

“En momento de una crisis de la envergadura por la que estamos transitando los argentinos, es necesario disponer de todo el personal al servicio de la salud pública, al servicio de la salud de nuestro pueblo”, señaló Úrsula Caratcoche, de la seccional ATE Bariloche.

En consecuencia, el gremio exigió la inmediata incorporación de los trabajadores despedidos, la contratación de personal suficiente, garantizar los elementos de protección necesarios de cuidado personal de los trabajadoras del sistema de salud y de la población y el reconocimiento al personal de salud de tarea de riesgo.

Asimismo, se demandó garantizar la gratuidad en el transporte mientras dure la pandemia a los trabajadores de la salud, realizar el diagnóstico de Covid- 19 en los hospitales de la provincia para acelerar el diagnóstico, evitando así internaciones prolongadas y preservar los recursos disponibles.

Finalmente ATE reitera el pedido de provisión de insumos y protección necesaria en los 37 Hospitales de la provincia -6 de los cuales son Hospitales zonales- y en los 184 Centros de Atención Primaria de Salud (CAPS): hacen falta barbijos, antiparras, guantes estériles y no estériles, calzado especial, gorras, mascarillas; junto con elementos de limpieza como lavandina, detergente, jabón, desinfectantes y alcohol en gel, entre otras cosas.