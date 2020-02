Resquemores en la unidad. ADN

Un símbolo de este tiempo es el debate interno en los dos espacios mayoritarios en el país. En el Frente de Todos se abrió la polémica por los presos políticos, y en Juntos por el Cambio por la ley antinegacionista. Es lógico que en las coaliciones (que componen partidos y sectores diversos) haya posturas disímiles, y saludable que no se oculten ni se impongan discursos únicos. Es saludable para la democracia, y la dirigencia debiera desdramatizar estos episodios.

Pero en Río Negro las diferencias en las pretendidas unidades a veces llegan un poco más lejos.

El gobierno de Roca abrió la Caja de Pandora cuando anunció la reactivación de las 231 viviendas. Soria alegó discriminación de Nación y Provincia, pero desde Juntos recordaron que fue la «desidia» del ex intendente la que privó a la ciudad de obras. Ello abrió una escalada de declaraciones cruzadas entre los legisladores ultrasoristas y los parlamentarios del oficialismo, lo que desató la furia de intendentes y ex jefes comunales del FdT con el jefe del PJ por no frenar a los Peaky Blinders, ya que los exponía en la causa por el programa Techo Digno.

La investigación estaba a cargo del juez federal Claudio Bonadío. Su fallecimiento (esta semana) deja una incógnita por el futuro de la causa porque aún no se sabe qué magistrado de Comodoro Py será su subrogante. Mientras tanto, el Ministerio Público Fiscal de Río Negro sigue instruyendo el caso, con tres Fiscales: uno en el Alto Valle, otro en la Zona Andina, y otro en Viedma.

Los intendentes se quejaron porque Martín Soria no frenó la escalada dialéctica con Juntos. Así, se abrió aún más la grieta entre la mayoría de los jefes comunales con el diputado nacional. Para frenar la bronca, surgieron canales pacificadores. Uno de ellos fue el senador Martín Doñate que crece en liderazgo.

El dirigente de Valle Medio ratifica su perfil de facilitador de gestiones en Buenos Aires, tanto a la provincia como a los municipios. Esta semana llevó a los intendentes del PJ a la Casa Rosada y al Ministerio de Desarrollo Social, para interiorizarse sobre cómo funcionará la tarjeta Alimentar.

Pero el FdT no es el único espacio con contrariedades. Esta semana Alberto Weretilneck rompió el silencio y se quejó de unos críticas que la nueva Secretaria de Género tuvo sobre su gestión. Inmediatamente, la gobernadora Arabela Carreras salió con un comunicado oficial a desautorizar a su funcionaria. El Senador aprovechó una entrevista en radio para dejar claro que la salida de Agustín Domingo no le cayó 10 puntos, aunque evitó ingresar en una polémica, y desdramatizó las diferencias de estilo entre él y su sucesora.