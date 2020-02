Matzen con críticas al PRO, a Cambiemos y la alianza con JSRN

(ADN). – Lorena Matzen analizó con crudeza el rol que le tocó cumplir a la UCR rionegrina en la alianza macrista de Cambiemos y Juntos por Cambio, luego. Destacó que “hoy la UCR de Río Negro trabaja en forma independiente”, que el error más grande en las últimas elecciones fue “no escuchar a la gente”. Cuestionó la falta de conducción del PRO (el partido está intervenido); señaló que tuvo “diferencias» con Sergio Wisky; criticó el pacto con el ex gobernador Alberto Weretilneck, por la no presentación del tramo de senadores en la elección nacional, y señaló que “para nosotros fue raro” el ingreso de Miguel Pichetto a la Alianza, «porque siempre hemos estado enfrentados».

En declaraciones al diario “El Cordillerano”, de Bariloche, la presidenta de la UCR de Río Negro y diputada nacional por Cambiemos, destacó que para que la alianza macrista continúe en la provincia “tenemos que compartir un encuentro donde se pongan sobre la mesa, los puntos de encuentro que tenemos. Eso no se está dando. A nivel provincial se nos dificulta. No todos los partidos tienen sus autoridades elegidas, por lo que no sabemos con quién hablar cuando no están claramente identificados los referentes”.

Agregó que “eso imposibilita que pensemos en una alianza a nivel provincial, hoy por hoy, la UCR en Río Negro trabaja en forma independiente, con una agenda propia”.

En cuanto a los motivos por los cuales se perdieron las elecciones, señaló que “el error más grande fue no escuchar, eso implica dejar de representar a la gente y por ende, la gente te deja de acompañar con el voto. Y desde lo nacional, se buscaron socios incorrectos. Los dirigentes que representamos a las fuerza nacional, no fuimos los directos representantes del gobierno y se eligieron otros socios”.

Aclaró sobre este tema que a nivel provincial “se hizo un pacto, de hecho la no presentación del tramo de senadores de nuestra lista tiene que ver con ese pacto y hoy por hoy, vemos donde se sientan y para qué lado tiran, esos socios que en teoría estaban de nuestro lado”, en clara referencia a Juntos Somos Río Negro y al ex gobernador Alberto Weretilneck”.

Matzen agregó que “la falta de conducción de uno de los partidos (el PRO), que está intervenido con alguien de afuera. No fue sencillo trabajar. Muchas decisiones se tomaban al viejo sistema unitario y nosotros pedimos más federalismo. En muchos de los temas donde el radicalismo fue escuchado, se pudieron enderezar algunas decisiones y la UCR supo aportar muchas veces a tiempo y a destiempo en otras, cuando ya las consecuencias estaban dadas” y enfatizó que hubo problemas con la Alianza , que “no fue solo a nivel provincial, sino que en el ámbito nacional tuvimos momentos muy duros”.

Al ser consultada sobre el hecho que el ex diputado nacional Sergio Wisky, llamó al voto útil en favor de Junto, Matzen indicó que “desde lo personal y sacando lo partidario, claramente tuve diferencias. Creo que uno guarda un poco de rebeldía y sobre todo, creo que fue la crónica de una muerte anunciada lo que pasó” y aclaró que “fuimos responsables con la presentación de propuestas, trabajamos seriamente pensando en la provincia, pero nos falló la dirigencia”

Sobre la incorporación de Miguel Pichetto, como vicepresidente de Juntos por el Cambio, dijo que “para nosotros fue raro… porque siempre hemos estado enfrentados cuando el bipartidismo era un hecho en la provincia”.

Sobre el futuro de la UCR y su rol de conducción, Lorena Matzen manifestó que “tengo la responsabilidad de conducir y llevar al mejor puerto posible al radicalismo. Hemos formado un equipo, quiero despersonalizar. Es muy sencillo formar un acuerdo vacío de contenido, y nosotros tenemos que trabajar en el contenido, volver a lo que decía Alfonsín de seguir ideas y no a hombres”.

Señaló que “en el 2011 perdimos la provincia por los personalismos. Dejamos de lado las propuestas, las ideas. Debemos recuperar la representación de los ciudadanos y se recupera diciéndole a la gente qué pensamos y qué haríamos en cada tema. Ningún partido en Río Negro está haciendo ese trabajo, de cuál es la importancia de los partidos, que son la base de la democracia. Si nosotros no nos ocupamos de fortalecerlos, la democracia está en peligro y corremos el riesgo de estar discutiendo nombres y ambiciones personales, en lugar del interés de la gente».