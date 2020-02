Fernández pidió a Merkel financiamiento para Chihuido

La represa de Chihuido se convirtió en uno de los temas principales que llevó Alberto Fernández a la reunión en Berlín con la canciller alemana Ángela Merkel. Macri había bloqueado el financiamiento de la obra, informó en exclusivo LPO.

El secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, llevó carpetas con proyectos de financiamiento bilateral al encuentro, entre los que se destacaba la represa ubicada en Neuquén.

Béliz, que es impulsado por el Gobierno para presidir el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), quiere reflotar créditos con Europa ante la demora que implicará esperar el financiamiento chino, trabado por la situación de conflicto de las represas de Santa Cruz.

En el Gobierno estiman que puede llevar un año hasta que los chinos lo resuelvan, avanzar con las represas y por ende con el financiamiento para otras obras en suelo argentino. Es allí cuando Europa aparece como una alternativa donde se busca generar entrada de dólares.

Luego de que en 2016 el proyecto de Chihuido perdiera el financiamiento ruso por las condiciones que Mauricio Macri intentó imponerle a Vladimir Putin, los alemanes fueron a la carga para hacerse cargo de la obra, que precisa un financiamiento de 2200 millones de dólares.

La empresa alemana Voith Hydro llegó con una propuesta avalada por la agencia de financiación de exportaciones alemana Euler Hermes. Pero se topó con las trabas del gobierno argentino.

En julio de 2018, los representantes de Voith vinieron al país con la idea de firmar al menos un precontrato a partir de que decían tener el financiamiento del 85 por ciento de los USD 2200 millones. Pero para su sorpresa cuando llegaron a Buenos Aires no los recibió Macri ni el entonces ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. Tuvieron que conocer a Gustavo Lopetegui, quien les avisó que por el acuerdo con el FMI no podrían poner el 15 por ciento (unos 330 millones de dólares a 5 años).

Los ejecutivos de Voith Hydro no sabían quién era Lopetegui cuando entró a la reunión y no terminaban de entender qué estaba pasando cuando en lugar de celebrar el financiamiento les anunciaba la cancelación de la obra. «¿Un anuncio de estas características no debería hacerlo el presidente?», preguntó entonces uno de los alemanes, habida cuenta que ellos se involucraron en el negocio por un pedido directo de Macri a Merkel, que había dispuesto el respaldo de la agencia Euler Hermes. Este tema causó resquemores en la relación de Macri con la canciller alemana. (Fuente: LPO)

