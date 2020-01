«El Colegio confunde el activismo judicial con el político»

El ex secretario General de la Gobernación, Matías Rulli, salió al cruce de la “intimación” que realizó el Colegio de Magistrados y Funcionarios de Río Negro al legislador del Frente de Todos, José Luis Berros.

“Me sorprende que los jueces hayan salido con semejante declaración citando la Constitución cuando el año pasado callaron ante el intento violatorio por parte del ex gobernador Weretilneck de violar la Carta Magna, vulnerar el Estado de Derecho y la Democracia. En ese momento no citaron la Constitución, ni nada que se les parezca, ni siquiera dieron opinión cuando la Corte Suprema les dio una fuerte reprimenda por la Sentencia del Superior Tribunal de Justicia que habilitó al ex gobernador y que nos puso en boca de todo el país por la connivencia entre un poder y otro. En ese intento violatorio tampoco pidieron por la separación de poderes, ni por una mejor calidad democrática”, sentenció el ex concejal viedmense.

Y agregó: “El Colegio de Magistrados confunde el Activismo Judicial, que es un término acuñado en las Ciencias Sociales, en defensa de la Constitución por parte de jueces, abogados y funcionarios judiciales, con el activismo político partidario. Es más, actuaron en forma corporativa no haciendo más que reafirmar los que dijo el legislador Berros que se trata de una casta. O quizás, no quiero ser mal pensado, recibieron algún llamado, de algún operador judicial, para intentar ponerle una mordaza al comienzo de la gestión del novel legislador”.

“Debemos bregar –continuó Rulli- por una mayor democratización de la Justicia, que es una de las instituciones más desprestigiadas en la Argentina y en la provincia, con casos sin resolver, con sentencias que preocupan por su liviandad, con jueces que no se apegan a los estándares mínimos de moralidad. Los empleados y empleadas judiciales trabajan día a día para que el Poder al que pertenecen recupere el prestigio perdido pero en muchos casos los jueces y fiscales con sus decisiones tiran por la borda toda esa labor. Es un avance que en Río Negro comience a implementarse el juicio por jurados, va en ese camino, para volver creer en la Justicia, ser juzgados por pares, y no por hombres y mujeres que solo en su vestimenta llevan puesto lo que muchos ciudadanos y ciudadanas pagamos de alquiler. Ya llegará el tiempo que en vez de que los jueces sean elegidos por ellos mismos, con anuencia del poder político de turno, sean elegidos por el voto popular y sus mandatos tengan límite temporal”.

Por último, el ex funcionario indicó que “como militante político, como defensor a ultranza de la Constitución, les pido con humildad a los miembros del Colegio de Magistrados de Río Negro que primero miren hacia su fuero interno, que piensen como fue que llegamos a tener jueces corruptores de menores, que se den un baño de humildad. No intenten intimidar a un legislador electo por el voto popular, que solamente dijo lo que muchos ciudadanos y ciudadanas piensan cuando van en busca de justicia, y solo encuentran dolor e impotencia”.