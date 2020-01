Derogarán decreto que permitía importar basura

El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, confirmó que el gobierno de Alberto Fernández derogará en los próximos días el decreto a través del cual el ex presidente Mauricio Macri, modificó la ley de Residuos Peligrosos para permitir el ingreso de “sustancias y objetos” procedentes de otros países sin certificado de inocuidad.

“Estamos trabajando algunos detalles para elaborar una propuesta superadora y acabada pero en los próximos días se va a derogar el decreto de la importación de basura porque es indigno”, indicó el sucesor de Sergio Bergman en la cartera de Ambiente.

“Nosotros producimos demasiada basura porque no no reciclamos y si, además de todo, permitimos la importación de basura es un descalabro, es de una irracionalidad tremenda. No podemos permitir eso porque es la puerta de entrada a residuos peligrosos y nosotros también tenemos los nuestros por nuestras distintas industrias y tenemos que tener un tratamiento especial para eso”, explicó Cabandié esta mañana en diálogo con Radio Nacional.

El ministro resaltó que “no hay ninguna razón” para permitir la importación de basura porque “no tenemos ni plata para tratarlo ni las plantas de tratamiento específicas”.

El decreto 591/2019 que llevó la firma del Mauricio Macri, del ex jefe de Gabinete Marcos Peña y del ex ministro de Producción Dante Sica despertó polémica porque modificó los decretos reglamentarios de la ley de Residuos Peligrosos eliminando entre otras cosas el requisito de certificados de inocuidad y peligrosidad, sin lo cual no se puede asegurar que no ingresen residuos peligrosos al territorio nacional.

“La importación de residuos está totalmente prohibida. Lo dice la Constitución, lo dicen las leyes y lo dice este decreto. Pero no podemos seguir viendo a los residuos como en los ’90, son recursos”, había señalado por entonces Juan Trebino, quien fuera subsecretario de Fiscalización y Recomposición de la Secretaría de Ambiente de la Nación. Trebino sostuvo que lo que se pretendía a través del decreto era flexibilizar el ingreso de ciertos materiales que utiliza la industria y que en el país no hay o no en cantidad suficiente. Algunos ejemplos son el scrap de aluminio, para la industria automotriz, el caucho de cierta granulometría o la chatarra.

“No es en contra de la industria ni el progreso, sino que lo que estamos diciendo es que cuidemos nuestro planeta, nuestra vida, lo que comemos, porque está en juego la vida de nuestra sociedad”, señaló esta mañana Cabandié. “Y por eso hay un paralelismo con lo económico. Si vamos a producir a cualquier costo y como venga lo que tenés hoy no te va a rendir a largo plazo”.

Y agregó: “Expandir la economía es un principio fundamental para poner a la Argentina de pie, pero no de cualquier forma. Tenemos que cuidar nuestro ambiente, que es lo lugar donde vivimos, donde trasciende nuestra vida y es la casa común, como diría la encíclica Laudato Si”.

El ministro de Ambiente sostuvo que una de las principales problemáticas que manifiestan los funcionarios provinciales tiene que ver con el tratamiento de la basura.

“La verdad que no me contenta la situación en la que estamos en nuestro país. Más allá de que hay buenas experiencias somos bastante medievales en el tratamiento de la basura”, señaló. “La tiramos en el patio de atrás y cuando el patio trasero está sucio la llevamos al patio trasero del patio trasero. Tenemos 5 mil basurales a cielo abierto en todo el país y 2500 municipios. Es decir, tenemos el doble de basurales que de municipios”.