Ayuelef. «Hicieron todo para que me vaya» del PJ

(ADN). – El intendente de Pilcaniyeu, Néstor Ayuelef, que durante 20 años gobernó ese municipio y en las últimas elecciones mudó del Justicialismo a Juntos Somos Río Negro, manifestó que «ellos (las autoridades del PJ) hicieron todo para que me vaya, eso hay que decirlo».

Destacó que «para mí es una situación muy lamentable y muy incómoda. Me generó sensaciones raras no ser reconocido, no tener un diálogo más fluido y más sincero con el presidente del partido (Martín Soria), y que se nos impongan las cosas».

«Considero que deberíamos haber sido escuchados, por eso decidí irme de las filas del Frente para sumarme a Juntos Somos Río Negro. Ellos hicieron todo para que me vaya, eso hay que decirlo. Yo conozco muchos dirigentes, figuras importantes del peronismo que hoy están en su casa, porque no han sido tenidos en cuenta ni valorados por las autoridades del partido. Eso es lo que lamento», declaró en El Cordillerano.

«Yo me salvé, por así decirlo, pero me salvé solo. Y también fueron por mí, porque me pusieron candidatos, me hicieron cuestiones que no eran favorables para mí. Todo lo malo me lo hicieron desde el partido al cual representé toda la vida. Yo durante mucho tiempo levanté las manos y agaché la cabeza. El PJ para gobernar nunca me ayudó, entonces tuve que andar bien con los gobernadores, presidentes, con un montón de funcionarios de organismos nacionales y provinciales para lograr cosas para mi pueblo y mostrar la gestión que hoy tenemos en Pilca», manifestó «El Chango» Ayuelef.