(ADN).- El intendente de Conesa, Héctor «Tata» Leineker, aseguró que la flamante Liga de Intendentes del Frente de Todos definió trabajar en conjunto con el gobierno provincial. Así, ratificó que un sector del espacio (que también integran algunos legisladores) optó por una forma de oposición «constructiva» con la gestión de Arabela Carreras.

«La decisión fue unánime: colaborar con la provincia» sentenció hoy, en diálogo con LU15. «La gente está pidiendo este tipo de actitudes, no tenemos margen para las peleas o acciones individuales», agregó. Y exhortó: «no podemos no acompañar los desafíos de nuestra gobernadora».

Leineker explicó que «la idea es charlar y ver cómo gestionar». Además, subrayó: «tenemos una nueva realidad, ahora hay un gobierno nacional de nuestros signo político» al que «debemos respaldar» y con el que «trabajaremos codo a codo».

El intendente dijo que no puede hacerse cargo de la opinión de los legisladores del Frente porque aún no se han reunido, pero aseveró que «con algunos con lo que he charlado», están «en la misma sintonía que nosotros».