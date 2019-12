INVAP no estará afectado por compras en el exterior

El gobierno nacional aclaró que los insumos para la investigación y los medicamentos no estarán afectados por el 30% de la compra de insumos en el exterior, por lo que se estima que la medida beneficiará a INVAP en sus proyectos tecnológicos.

El ministro de Ciencia y Tecnología, Roberto Salvarezza, hizo una aclaración en ese sentido. “Todo lo que esté relacionado con proyectos de investigación queda fuera del alcance del 30% al dólar turista”, dejó en claro.

Por su parte el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, afirmó anoche que las importaciones de insumos médicos no van a estar alcanzadas por el llamado “dólar turista”. “Para lo que son importaciones de insumos (médicos) no van a estar alcanzados”, explicó en declaraciones a C5N.



“Tenemos que entender que cuando hacemos un gasto en dólares y lo pagamos en pesos, alguien lo paga en dólares con dólares del Banco Central y esos dólares nos cuestan mucho a todos los argentinos”, explicó el funcionario, justificando la medida, aunque dejó en claro que “si el gasto se hace en dólares y se paga en dólares, no pagaría el impuesto”.