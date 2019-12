“Hay que fortalecer el partido y luego pensar en alianzas”

(ADN). – “Hay que fortalecer el partido para adentro y luego pensar en alianzas”, señaló Lorena Matzen, titular del radicalismo rionegrino y destacó que la UCR dejó de representar a la gente y a los sectores sociales y “los dirigentes sólo nos veneramos”.

Sobre la alianza con el PRO y la CC-ARI manifestó que es una discusión para los tiempos electorales en tanto el radicalismo a nivel nacional está en una etapa de renovación y adelantó que próximamente habrá una convocatoria a un plenario nacional.

Lorena Matzen indicó además -en LU 15 Radio Viedma- que “la alianza va a seguir a nivel parlamentario porque fue un mandato del 27 de octubre y que se trabajará en fijar estrategias con coincidencias y denominadores comunes, “donde también hay temas que nos diferencian”.

Puntualizó que “en muchas cuestiones nos hemos diferenciado desde que arrancó esta alianza, donde se limitó a la UCR a la cuestión parlamentaria y alejada de las decisiones de gobierno”.

Por otra parte se mostró entusiasmada por los resultados del encuentro del radicalismo provincial del sábado pasado porque permitió avanzar en contenidos y generar herramientas desde el Instituto de Formación Política, “para crear el semillero y apostar a la juventud”.

Agregó que el radicalismo acostumbrado a ser un partido de gobierno, le cuesta la reconstrucción y “hay que pensar en una lógica diferente desde la oposición, con un partido moderno” porque no “se puede caer más abajo”. Señaló que “lo que pasó no se puede modificar y hay que aprender del pasado, porque ya no había radicalismo sino un conjunto de sectores enfrentados”.

Matzen adelantó que se va a trabajar en varias propuestas como la extinción de dominio y la ficha limpia, a la vez que anunció que se canalizarán proyectos en la Legislatura a través de la banca del legislador Juan Martín de Juntos por el Cambio.