«Los legisladores del Frente de Todos pretender confundir a los rionegrinos, o están confundidos. Si algo no hizo el ex gobernador Alberto Weretilneck fue quebrar a la Provincia, por el contrario, la puso en marcha». De esta manera, el presidente del bloque oficialista, Facundo López, salió a cruzar a la bancada opositora por las críticas al ex mandatario.

Los parlamentarios del FdT -que votaron en favor de la Ley de Emergencia- aseguraron que la iniciativa del Ejecutivo es «es el reconocimiento del estado de quebranto» de la Provincia.

López, recordó que la Ley estuvo motivada en los cambios que generó el nuevo Consenso Fiscal que promovió Alberto Fernández, y la Legislatura debió otorgar el aval necesario. «No entiendo, critican en Río Negro lo que aplauden en Nación», dijo. «Este país está en crisis desde hace por lo menos dos años y el Presidente dijo que la situación se prolongará al menos un año más. Y Río Negro no es una isla».

En el mismo sentido, el legislador rememoró que desde la presidencia interina de Eduardo Duhalde al final de la gestión de Cristina Kirchner, en el país rigió la ley de emergencia económica.

«Pero además, omiten decir que durante la gestión de Alberto la Provincia se desendeudó, promovió derechos laborales y no generó despidos ni achique del Estado», subrayó López.

Y agregó: «el desendeudamiento nos permitió tomar un crédito internacional para crear obra pública y dar trabajo, a contramano de lo que ocurrió en otras provincias». «Y las obras tuvieron un rasgo distintivo: la justicia social, como el gasoducto de la Región Sur, la zona más fría de la provincia».

«Se mantuvo el Tren Patagónico, un bien estatal que cumple una función social sin pensar en el costo, porque privilegiamos la conectividad de la Línea Sur y el fomento del turismo». «También se potenció el INVAP que logró contratos internacionales, se construyeron escuelas, jardines y hospitales. Se le dio estabilidad laboral a los trabajadores estatales, se tomaron a los trabajadores despedidos de los organismos nacionales, y se pagaron los salarios en tiempo y forma», repasó el legislador.

El presidente del bloque, manifestó que «la gestión Weretilneck logró todo esto en un contexto de inflación y recesión» en el que «la mayoría de las provincias no tuvo el despliegue de obras como la nuestra».

López indicó que «podríamos repasar una por una las acciones del gobierno de Weretilneck y llegar a la conclusión que la oposición estaba mirando otro canal». «En cambio, los que sí vieron el crecimiento de la Provincia fueron los rionegrinos, que volvieron a votar masivamente a Juntos Somos Río Negro», concluyó.