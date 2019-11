Intentarán avanzar con la Ley de Alquileres el miércoles

Este miércoles la comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados volverá a reunirse para intentar emitir dictamen de la ley de alquileres, tras un intento fallido hace 15 días por la ausencia de representantes del PRO.

El único que asistió fue Daniel Lipovetzky, presidente de la Comisión, quien volvió a convocarla confiado en que esta vez sus pares garantizarán el quórum y lo ayudarán a firmar un despacho.

«Si esto es una interna de él con su bloque se lo vamos a hacer saber», anticiparon diputados kirchneristas que esperan esta vez alcanzar un dictamen, y siguen con atención los últimos cruces del diputado del PRO con sus pares tras haber participado de la asunción del gobernador tucumano Juan Manzur. Su mandato vence el 10 de diciembre, cuando se mudará a la Legislatura de la provincia de Buenos Aires.

Todos los proyectos coinciden en estirar hasta tres años los contratos de alquileres, actualizarlos mediante un índice que mixture la evolución de precios con la de salarios, pero chocan en otros dos asuntos.

El primero es el alcance de la ley, que en el oficialismo piden que sea sólo para los contratos de propiedades valuadas en hasta 1000 UVAs. Las inmobiliarias, además, piden que las comisiones las paguen en forma compartida locador y locatario, motivo de un debate no resuelto entre los legisladores.

Los debates parlmanetarios por los alquileres animaron los cuatro años de la gestión Macri y hasta hubo una ley aprobada en el Senado en 2016, que luego el Gobierno congeló en Diputados y recién en noviembre último aceptó debatirla para hacerle modificaciones.

Alcanzaron un dictamen, Macri lo sumó al temario de extraordinarias pero luego de unos llamados de las cámaras inmobiliarias instruyó cajonearlo hasta nuevo aviso. Lo convencieron del riesgo de un aumento de los valores de las propiedades si se reducía la oferta.

Pero la derrota en las primarias motivó al subsecretario de Vivienda Iván Kerr a autorizar a Lipovezky a avanzar con su proyecto, pero por ahora no hay eco en su bloque para autorizar un dictamen y enviarlo al recinto, informó La Política On Line.

Si se logra dictamen, la oposición no descartan pedir una sesión para tratar esta ley y la de «góndolas», que limita la exhibición de precios, tiene despacho de comisión y Cambiemos no quiso llevar al recinto. Una de sus promotoras es Elisa Carrió y Alberto Fernández la promovería también, por lo que si el Gobierno no baja una línea en contra sería aprobada sin problemas.

La mayor incógnita, tal vez, es si el radical Mario Negri está dispuesto a juntar a sus diputados por última vez, a riesgo de sancionarse alguna ley imprevista para los últimos días del gobierno de Mauricio Macri. Lo definirá esta semana.