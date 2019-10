Viedma en la mira: oportunidad y desafío

(Por Sergio Rodríguez*). – El 2020 será un año que represente una gran oportunidad para Viedma en particular, y para la Comarca que integra junto a Carmen de Patagones. El próximo año tendrán lugar dos acontecimientos que pondrán a la capital rionegrina en la mira de todo el mundo: me refiero en particular al eclipse total de sol que ocurrirá en el mes de diciembre, y en donde nuestra ciudad será uno de los lugares privilegiados desde donde se podrá apreciar; y por otra parte la eventual canonización de Don Artémides Zatti, según versiones cada vez más insistentes de que este hecho se producirá en el transcurso del año venidero.

La prensa nacional e internacional focalizará la atención en estos acontecimientos que se constituirán en verdaderos hitos para nuestra ciudad. La mirada de millones de personas estará puesta en este lugar y, por lo tanto, el desafío de poder sacar el mejor provecho de esta situación es totalmente nuestro; así que debemos estar preparados para cumplir con las expectativas que esto sin duda alguna generará en muchísima gente.

Toda la comunidad, y especialmente el sector turístico de esta comarca, debe trabajar ya mismo para esto, asegurando una experiencia inolvidable para la gente que llegue hasta este destino en cualquiera de ambos acontecimientos. Asimismo, la gestión turística oficial deberá implementar una estrategia creativa de promoción y comunicación que permita obtener el mayor rédito posible para que perdure en el tiempo el posicionamiento que se logrará por la atención que captarán estos dos hechos en toda la prensa nacional e internacional.

Es importante que la sociedad tenga plena conciencia de la importancia y el impacto que la actividad turística puede generar para el desarrollo de la ciudad, de sus emprendedores y de su comercio en general, generando empleo y riqueza genuina. Debe ser política de estado promover la generación de nuevos emprendedores, así como también consolidar los existentes, que conformen una red de prestadores de actividades y servicios turísticos de calidad.

En la actualidad el turismo que viaja por el mundo ya no se compone de una demanda contemplativa que viaja solamente para descansar u observar atractivos; hoy el turista viaja para vivir experiencias inolvidables, interactuando con el lugar, con sus atractivos y con la idiosincrasia de su gente. Por esto es fundamental que se generen pequeñas empresas que hagan esto, que diseñen y brinden estas actividades y circuitos donde los turistas puedan vivir experiencias únicas, plenamente satisfactorias, que les produzcan felicidad.

Este destino tiene el enorme desafío de utilizar estrategias creativas para aprovechar estas oportunidades que se presentan y posicionar la marca en los principales mercados nacionales e internacionales, a partir de sus recursos naturales, su particular historia y su calidad de vida (agrega valor como atractivo turístico). Más teniendo en cuenta que la ubicación geográfica periférica de nuestro territorio respecto de los grandes mercados masivos hace que haya que hacer un esfuerzo mayor para la captación de los mismos.

En el 2020 la mirada de todo el planeta estará puesta en Viedma, el desafío es que sea el año del despegue definitivo del turismo en nuestra comarca.

*Licenciado en Turismo.Experto en planificación turística- Presidente de FUNDAMERICA y Presidente a cargo de la Cámara de Comercio, Turismo, Industria y Producción de Viedma