UPCN reiteró el pedido de abrir la discusión salarial

(ADN). – UPCN reiteró al Ejecutivo provincial la reapertura «urgente» de la discusión salarial en la Función Pública y recordó que el 11 de este mes había elevado el pedido, mientras que Isabel Tipping -titular del organismo- respondió anunciando que esta reunión sea «posiblemente» antes de fin de octubre.

«Hoy es 31 y a la vista está que los representantes de los trabajadores no fuimos convocados y que no se cumple con lo que se acuerda en las Actas, aunque no es la primera vez que el gobierno comandado por Weretilneck transgrede la institucionalidad e infringe lo que dicen las actas y las leyes», señaló UPCN en un comunicado.

También puntualizó que el último documento firmado por gobierno y gremios en la Función Pública dejó claramente establecido que “el gobierno se compromete a (…) convocar en el transcurso del mes de octubre a una nueva reunión para continuar con la discusión salarial”, y agregó el gremio que «que no solo no cumplió, sino que se desdijo en las propias declaraciones oficiales».

Según UPCN, los delegados de los distintos organismos marcan cada vez con mayor fuerza la gran disconformidad y preocupación que hay entre los agentes públicos sobre la política salarial que está imponiendo el gobierno, «ya que desde hace dos años venimos sufriendo recortes sucesivos, que provocaron un gran perjuicio económico a los trabajadores. Los salarios están totalmente desvalorizados respecto a todos los índices inflacionarios y los pagos que debemos enfrentar para poder vivir».