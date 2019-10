Tras la votación, una pyme anunció su reapertura

En marzo de este año se conoció el cierre de la planta riojana Hilados 1, era la cuarta planta que Teddy Karagozian, CEO de TN&Platex cerraba en estos últimos cuatro años. En total, sumaban 800 despidos entre todas. Pero tras las elecciones, con el cambio de gobierno asegurado, la empresa adelantó que reabrirá en marzo y tomará 100 empleados.

El anuncio fue realizado ayer por el propio Karagozian en un recorrido por la planta de San Martín, que recibió la visita del presidente electo Alberto Fernández.

Se trata de uno de los más importantes empresarios textiles del país, tiene seis plantas. En Monte Caseros tiene una hilandería y una fábrica de medias y calzoncillos, dos hilanderías en Tucumán, otra en Catamarca y una en La Rioja. Con presencia en cinco provincias y con oficinas compradoras de fibra en Chaco, Formosa, Santiago del Estero y Salta, da trabajo a 1100 empleados.

Fue uno de los empresarios que más creyó en Mauricio Macri, hasta aportó a su campaña en 2015. “El gobierno que está por iniciar habla de las industrias del país, un discurso ausente en estos últimos cuatro años. A las industrias en general y a los textiles en particular, no sólo se nos ignoró, sino que se nos denostó no comprendiendo la capacidad que tiene el país para la industria textil”, puntualizó molesto Teddy Karagozian.

Sin muchas vueltas, Karagozian le dijo a BAE Negocios: “Yo fui defraudado por Macri, en conversaciones privadas nos dijo que iba a valorizar el trabajo argentino pero cuando estuvo en el Gobierno fuimos a escuchar, pero nunca fuimos escuchados. Me siento muy defraudado, tenía muchas expectativas, como el resto de los argentinos”.

En estos últimos cuatro años, sus plantas llegaron a trabajar al 40%, recién ahora mejoran y comienzan a trabajar al 70% de la capacidad instalada. El CEO de TN&Platex señaló: “Cuando vimos que la tendencia era que ganaba otro Gobierno y que iba a ser necesaria la producción para pagar la deuda externa, llegamos a la conclusión que había que volver a invertir. La inversión inicial es de un millón de dólares, pero alcanzará los cuatro millones. Recuperamos un edificio de 10.000 metros cuadrados de nave en La Rioja que está valuado en U$S10 millones. Vamos a reconvertir la planta de fabricación de hilados a tela de tejido de punto”.

La nave de producción de Hilados 1 estaba parada desde marzo. Karagozian explicó: “Nos faltaba demanda que había sido reemplazada por importación con dólares, para mantener baja la inflación, se mantenía artificialmente baja con tasas de interés altas. Cayó la demanda de productos nacionales, por un aumento de costo en dólares, aumentó el costo financiero que afectó no sólo a la industria textil sino a todas las industrias, hasta a la automotriz”.

Sobre el personal que tomará, el CEO de TN&Platex señaló: “A medida que vayamos avanzando sumaremos 100 personas a la planta Hilados 1 de La Rioja. La velocidad en la que podamos invertir depende de que consigamos créditos, préstamos o beneficios. El crecimiento será orgánico. Las máquinas que había ahí se relocalizarán. En las plantas de Tucumán, La Rioja, Catamarca y Monte Caseros también incorporaremos un total de 100 trabajadores”.

Se lo vuelve a notar entusiasmado, fue a la asunción del gobernador Juan Manzur en Tucumán. “Argentina volverá a crecer mucho más rápido de lo que la gente imagina. La sensación de crecimiento creo que se va a dar en el tercer trimestre de 2020. Luego vamos a tener un crecimiento entre el 4 y 6% anual ininterrumpido por muchos años. Me baso en la economía que viene, por la claridad conceptual que este gobierno tiene y el anterior no tenía”, aseguró a este medio.

Cuando se le pregunta cómo esta el sector textil, responde con una mezcla de bronca y dolor: “El sector textil es un sobreviviente de muchas crisis, vemos pasar ministros y cuando vemos que son malos, empezamos a resguardarnos para poder estar vivos en el siguiente ciclo. Muchos textiles van a renacer con mucha más fuerza, están esperando una señal de aliento de alguien que no sólo los comprenda, sino que los aprecie. A nosotros no sólo nos despreciaban, sino que nos ignoraban”.

Cuando se refiere a Mauricio Macri se lo siente con bronca. “El presidente le hablaba a las empresas extranjeras que iban a venir. Pero el extranjero no va a venir hasta que los empresarios argentinos vuelvan a invertir. Lo malo es que parte del mismo equipo del presidente se lo decía y él los dejó de lado”, confesó Karagozian.

Hace pocos días editó su libro “Revolución impositiva”, que según dijo “remite a revolución productiva. La base del libro es que para acabar con la inflación y la pobreza los impuestos tienen que estar en la cabeza de quienes tienen, no en la cabeza de quienes trabajan. Tienen que ir en la cabeza de Teddy, no en la empresa de Teddy. Necesitamos un cambio político para que eso suceda, no económico, se necesita que haya correspondencia fiscal, para eso la cooparticipación debe ser a la inversa”.

La pregunta clave es por qué está tan esperanzado y Karagozian responde: “Soy como el soldado que ya no puede retroceder más, no hay más dinero, no hay otra forma que trabajar. La capacidad del argentino cuando trabaja es enorme y no hay ninguna razón, teniendo el potencial que tenemos para no hacerlo. Ya probamos todo. Ahora sabemos que sólo podemos hacer lo que sabemos, trabajar. Si después de cuatro años, de vuelta volvemos a malgastar el dinero, no lo sé”.