La derrota ventiló la interna de Todos. Críticas a Soria

(ADN).- Mario Sabbatella se quejó por las actitudes del PJ que impidieron la unidad en Viedma. Hizo foco en la conducción de Martín Soria y pidió renovación en el partido. Enojado con actitudes de algunos «compañeros», el dirigente anticipó el debate que viene después del 27 de octubre.

«Nos prohibieron llegar a la unidad, y después nos prohibieron usar el sello de Todos» recordó el candidato de PAR.

En diálogo con LU15, el legislador provincial explicó que -más allá de las coincidencias en el ámbito nacional- «mucha gente que nos votó a nosotros no vota a soristas, por lo tanto, la sumatoria no es tan clara» dijo ante la consulta periodística, por la cosecha electoral de un espacio que fue divido en tres. Y apuntó contra Evelyn Rousiot: «Porque antes que ser la representante de todos, la compañera es la representante de Martín Soria».

De todos modos, Sabbatella indicó: «Esta todo bien a nivel nacional, nosotros acompañamos pero no compartimos actitudes que se asumen acá en la Provincia». Y adelantó que «vamos a acompañar con la boleta completa, porque Soria ingresa (al Congreso) aún perdiendo y nosotros queremos que llegue también la compañera Landriscini». «Nos vamos a tapar la nariz, y lo vamos a votar», subrayó.

El dirigente se mostró enojado con las acusaciones que llegaron de la Unidad Básica. «Me equiparon con torturadores y asesinos de la dictadura por querer utilizar el nombre de Todos, me trataron de usurpador como aquellos genocidas de apropiarse a los bebés. Eso no puede ser. Y eso nos hace distintos. No tiene vuelta», aseguró.

-Hay mucho resquemor en el PJ

«Mientras Martin Soria siga siendo presidente, la unidad y la reconstrucción del partido es imposible, esto queda muy claro. Y hay gente que está esperando que pasen las elecciones nacional para hacer un replanteo».

-¿Hay que llamar al Congreso?

«Sí. Y se tiene que dar una renovación absoluta y abierta a todos los compañeros y compañeras de todos los sectores. Cuando desde todos lados cosechás críticas, hay algo que se está haciendo mal. El nuestro es un partido que se tiene que abrir, sino hay elecciones internas, no hay posibilidades de participación», aseveró.

Por último, apuntó: «Ahora resulta que andan culpándome a mi y a Matías Chiroini (EPP) porque no se logró la unidad. Y la unidad no se hizo porque (Nicolás) Rochás lo impidió, porque Soria lo impidió y porque Evelyn Rousiot y su gente lo impidieron, corriendo todo el tiempo la línea e impidiendo que se pueda acordar».