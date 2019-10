Weretilneck: «Hubo falta de militancia o compromiso»

(ADN).- El gobernador Alberto Weretilneck puso en foco la «militancia» en algunas ciudades y el «compromiso» de funcionarios y dirigentes de Juntos en las elecciones del domingo pasado. Fue a partir del resultado que, si bien fue mejor que en las PASO, no alcanzó para ganar.

“Faltó poco. Queríamos ganar” le dijo ayer al diario Río Negro cuando llegó a Viedma.

Las palabras del gobernador son un «blanqueo» de los rumores que atravesaban de punta a punta de la provincia en domingo. Una situación quedó plasmada en el búnker de JSRN en la capital provincial, donde se concentraban los números que iban llegando de todas las escuelas del territorio y marcaba cómo había funcionado la estrategia de la tijera.

En algunas ciudades el oficialismo mejoró el número de las Primarias, pero en otras empeoró. Hay enojo del conductor de Juntos.

«Lo de Roca es lo más llamativo. No tuvimos ninguna mejora en relación a las PASO. Hay que revisar, corregir y hasta empezar de nuevo”, planteó Weretilneck. Allí fue donde el Frente de Todos sacó la mayor ventaja. También ganó Bariloche, pero por menos margen. Juntos ganó Cipolletti y Viedma.

“Faltó poco. Fue importante pero el domingo queríamos ganar, triunfar, y lograr que Mónica Silva sea senadora, por lo que ella significa para Juntos y el valor de tener dos representantes” en la Cámara Alta, reiteró el gobernador, quien de todos modos destacó los triunfos municipales en San Antonio y Regina, gobernados por el justicialismo.

-Su propuesta de corte de boletas solo funcionó parcialmente. ¿Faltó militancia en algunas localidades?, le consultaron.

Sí… El proceso deberá tener una evaluación de la campaña. En algunos lugares fue excelente o bueno, pero en otros habrá que analizar la estrategia, la táctica o el compromiso. Hay un concepto general, Juntos superó la nacionalización de la elección, que es tan delicado para los partidos provinciales. Si comparamos peras con peras y manzana con manzana, en la elección nacional del 2017 se obtuvo 18% / 19%, y ahora pasamos al 45%. En la provincia, se ganó con un 53%, se obtuvo la mayoría en la Legislatura, se triunfó en 18 municipios –que representa el 68% de la población– y en 28 comisiones. Así, el resultado es sumamente positivo y sienta las bases definitivamente para los próximos años.

-¿Qué resultado lo sorprendió más? ¿Roca?

Sí. Roca es lo más llamativo. No tuvimos ninguna mejora en referencia a las PASO. No es que la provincia estuvo ausente o no tenga buenas relaciones con los roquenses. Algo hay que revisar, corregir o hasta empezar de nuevo. Se deberá analizar cuál fue la estrategia usada.

-¿Habrá una reunión provincial de Juntos?

Sí, alrededor al 20 de noviembre se estará convocando a todos quienes lograron cargos electivos, desde la gobernadora hasta el último revisor de cuentas. Será, en principio, para conocernos todos y, además, para homogeneizar el funcionamiento de los distintos gobiernos, en principio, para los primeros meses.

-¿Se comunicó con el presidente electo?

Solo cruces de mensajes. Se abre otra instancia, pero de gobierno a gobierno. Tranquiliza que ayer (martes) el presidente electo ratifique que gobernará con los 24 gobernadores. Se abre un diálogo del gobierno nacional al provincial, que acompañaremos, con nuestros contactos, desde el Senado.