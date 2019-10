Matzen: «Hay que limpiar a la UCR para poder re edificarla”

(ADN).- “Los radicales tenemos qué dejar de ser librepensadores y trabajar en equipo, tenemos que dejarnos de prostituir la política”. De esta manera, la diputada nacional y presidente de la UCR de Río Negro, Lorena Matzen, planteó el norte que debería tomar el partido que -al menos, consideró- tendría que ser «más federal».

Matzen destacó que “desde Alfonsín ya no hay liderazgo en el radicalismo, por eso hay que cuestionarse para adentro y no quejarnos de si nos dan o no espacios” en clara referencia al sitio que ocupa en la alianza Cabiemos.

Y planteó: “hay que abrir las puertas para que los que no quieran estar en este espacio salgan y dejen entrar a otros que si quieren estar, hay que limpiar al radicalismo para poder re edificarlo”.

Matzen reconoció en base a los resultados electorales de agosto que “desde la UCR veníamos advirtiendo al gobierno gobierno nacional lo que sucedió en las PASO” y adjudicó en gran medida la derrota a que “faltó comunicarle a la gente de dónde venían los recursos cuando se inauguraban las obras, por eso los gobiernos provinciales capitalizaron para sí lo que se hacía con dinero que venía del gobierno nacional”.

En ese sentido, la dirigente reveló -en diálogo radial- que el gobierno nacional destinó a Río Negro el 50% del total de recursos girados a la Patagonia y “fue ingenuo al no comunicarlo”.

En tono de autocrítica considero que la UCR “es un partido que no ha sabido contener a sus adherentes y eso exige un profundo debate, porque desde el 2011 nos hemos pasado haciendo sólo catarsis”.

De todos modos, y a pesar de todo, Matzen se mostró esperanzada en que Juntos por el Cambio pueda llegar a forzar una segunda vuelta en las elecciones del próximo 27.