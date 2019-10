Campo Grande tendrá su ESRN desde el año próximo

(ADN).- El Consejo Provincial de Educación habilitó la creación de una nueva Escuela Secundaria de Río Negro (ESRN) que funcionará desde 2020 en Villa Manzano, con dos primeros años. Lo hizo a través de la Resolución 5798. Las inscripciones ya están abiertas.

La ESRN 159 funcionará en el edificio del Anexo de la Escuela Laboral n°7, que será ampliado y adaptado para que en turno tarde funcione el nuevo secundario.

El presidente del Concejo Municipal, Pedro Dantas, y la consejera escolar zonal, María Elena Vogel, anunciaron hoy la formalización de la creación y recorrieron las instalaciones acompañados por los concejales y el secretario de Gobierno, Daniel Hernández.

Dantas recordó que “cuando se transformó el ex CEM 81 en el CET 31 hubo un grupo de padres que plantearon la necesidad de contar con un secundario no industrial” para cubrir la demanda de otras orientaciones de estudio no técnicas.

Con ese planteo, más la información brindada por los directores de las escuelas primarias sobre el aumento del número de alumnos, Dantas y Vogel se reunieron en Viedma con la presidenta del Consejo de Educación, Mónica Silva.

La provincia “volvió a decir que sí al trabajo conjunto que llevamos adelante con Campo Grande y la comunidad” escolar, expresó Vogel satisfecha por el resultado fruto de las gestiones.

La semana pasada estuvieron profesionales de Arquitectura Escolar de Viedma y del Consejo de Educación de Cinco Saltos para corroborar la factibilidad de uso del espacio. Uno de los técnicos fue el arquitecto Adrián Ferro quien hoy también estuvo con la comitiva explicando la obra a realziar.

La modalidad de la nueva escuela será definida en 2021 por la comunidad educativa en los términos establecidos por la resolución.