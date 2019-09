Scalesi: «Hay que cerrar la grieta» entre los trabajadores

(ADN).- El secretario General de la UPCN, Juan Carlos Scalesi, anunció que el gremio será parte de la Comisión que confeccionará el proyecto del Convenio Colectivo de Trabajo. Además, pidió «inteligencia» a la dirigencia gremial, y llamó a cerrar la grieta con ATE.

«En el 2011 presentamos un proyecto para crear el Convenio Colectivo de Trabajo» recordó Scalesi, pero dijo que hasta acá no hubo respuesta del gobierno, por lo que consideró la acción oficial como «tardía», pero «bienvenida la respuesta».

El jefe sindical aseguró que «estamos preparados para encarar el proceso de elaboración del Convenio», y consideró que «es mejor que estemos todas las partes» presentes en la Comisión. «Espero que se pueda concretar el proyecto, pero no veo tan fácil que se lleve a la Legislatura pronto» indicó, esperando un arduo y prolongado debate.

Scalesi no definió si estará en la mesa o habrá otros dirigentes de UPCN: «tenemos mucho recurso humano preparado».

«El gobierno dividió a los trabajadores y los dirigentes gremiales, no tuvimos la suficiente visión política para darnos cuenta: divide y reinarás. La división fue entre dirigentes y también entre trabajadores. Va a costar volver a unificar criterios… lo peor que nos pasó en este tiempo fue no haber sido inteligentes y se armó una grieta muy grande. No nos dimos cuenta que tenemos que trabajar para la gente y no para los dirigentes, pero es una grieta que tenemos que zanjar», reflexionó en diálogo con Radio Show.

También involucró al gobierno en el fin del conflicto: «quisieron perjudicarme y terminaron perjudicando a los trabajadores». Pero se esperanzó en los «nuevos tiempos» que vienen con el nuevo gobierno.

Sobre el proyecto, el dirigente diferenció: «cuando el gobierno tiene mayoría no es paritaria. Por eso con el Convenio estamos en igualdad de condiciones, tenemos más responsabilidades que en la Función Pública».

En ese sentido, dijo que «hay que ver si el Convenio se hace por sectores o para el conjunto de los trabajadores estatales». Y adelantó la postura de UPCN: «Queremos que sea un espacio único y que la secretaría de trabaja laude, que sea un integrante más».