Rojas a juicio, por malversar fondos en Dina Huapi

El fiscal Guillermo Lista informó que el intendente de Dina Huapi, Danilo Rojas, va a audiencia oral y pública, tras superar la audiencia de control de acusación. Reconoció que el tema se puede prestar a confusión porque los temas judiciales muchas veces no son demasiado sencillos, pero explicó que hay una cuestión técnica legal.

El objeto procesal por el que se concretó la acusación a Rojas y Morazzani es «ni más ni menos que sobre los hechos sobre los que fueron imputados, es un hecho que engloba en dos figuras penales: abuso de autoridad y malversacion de caudales públicos».

Comentó que cuando se hizo la formulación de cargos se dejó abierta la posibilidad de que la conducta pudiera quedar encuadrada en el delito de peculado o sustracción de caudales, otra figura penal, pero al cabo de la investigación preparatoria y una vez que la fiscalía llevó adelante las medidas de prueba no se pudo probar el delito de peculado, esto es que los imputados se hayan apropiado de los caudales en propio beneficio.

No obstante, ha quedado subsistente la imputación respecto a haber desviado el destino de los fondos. Indicó que «se trata de determinado material que había sido dispuesto para la obra de la bicisenda y que no se utilizó para la bicisenda. Son unos hierros que se adquirían para la segunda etapa de la bicisenda y la obra no lleva hierros, en la investigación se demostró que fueron usados para otra finalidad, de allí que ha quedado claramente estslabecida la malversación».

El abuso de autoridad, según comentó, tiene que ver con la modalidad de contratación, dado que hay normas claras en el municipio y la propia Constitución de la provincia exige que los procesos de contratación de obras públicas tienen que hacerse por licitación pública con concurso de precios, a partir de un monto de dinero. La obra superaba un monto de 92 mil pesos, por lo que se particionó para «burlar el sistema» y se hizo contratación dircta en lugar de concurso de precios.