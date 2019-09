El presidente de YPF criticó el cepo. Guiño a Fernández

El presidente de YPF Miguel Gutiérrez criticó el cepo cambiario y en un guiño a Alberto Fernández, se mostró confiado en que el próximo gobierno lo resuelva. «Las medidas de controles de cambio no ayudan. No está roto plenamente el cristal, se puede reconstruir en los próximos meses o el próximo gobierno», afirmó.

El titular de la petrolera de bandera explicó los problemas que está afrontando la compañía tras el reperfilamiento y el control de cambios anunciados por el gobierno nacional, que le impiden refinanciar sus compromisos.

«El lunes vence un bono nuestro. Pensábamos unas semanas atrás que lo íbamos a renovar. Probablemente no lo vamos a poder renovar y vamos a seguir usando la caja para pagarlo. Como el dinero no es fungible y no lo puedo cambiar de un lado a otro, si al final del día yo tengo que hacer frente a una deuda, la compañía genera la caja suficiente para pagarla, pero ¿dónde la va a reducir? La va a reducir en el capex», dijo en referencia a las inversiones y agregó: «cuanto antes se resuelva la renegociación internacional, antes vamos a tener a acceso al crédito».

En este sentido, indicó -según reveló La Política On Line- que para que se puedan concretar las inversiones de 30.000 millones de dólares «que el país va a necesitar en Vaca Muerta», «se requiere volver al mercado internacional con políticas simples».

Por otro lado, pidió una rápida salida del congelamiento de precios y del barril criollo, que mantiene una considerable diferencia con el precio internacional de crudo. «Hoy ese gap es de un 16% a 17% y de eso hay que salir lo más rápido posible, para darle certidumbre a la inversión en el sector», dijo.

«No queremos subsidios, queremos un precio justo para que se pueda desarrollar el recurso y seguir ganando escala», añadió.

Si bien YPF había anunciado que el congelamiento podría traerle una pérdida de alrededor de 120 millones de dólares, se había diferenciado de la furia del resto de las petroleras al mantener un cauteloso silencio.