“Vi una sociedad que vivía mejor”, dijo el Indio Solari

El Indio Solari ratificó su apoyo a la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, en diálogo con el periodista Marcelo Figueras, de radio Big Bang y señaló que “estoy como el culo no por la enfermedad sino por cómo están las cosas en el país”, en referencia las políticas económicas del gobierno de Mauricio Macri

Tras firmar la solicitada de artistas e intelectuales a favor de los Fernández sostuvo que antes de la llegada del macrismo vio “una sociedad que vivía mejor”.

“No soy ni la rata kirchnerista, ni la grieta ni nada. Vi una sociedad que vivía mejor. No tuve la suerte de ver presidentes respetables que puedan hablar a los foros internacionales sin leer y decir cosas que son la posta. Después apareció lo de los choreos y qué se yo. Creo que si todavía no la embocaron es que está muy difícil encontrarte algo”, destacó el músico al referirse a la situación judicial de la ex presidenta.

Sobre su estado de salud dijo que “estoy como el culo no por la enfermedad ni mucho menos, sino por cómo están las cosas en el país, se están muriendo pibes. Estoy odioso».

«De alguna manera esta gente se tiene que ir. Y si no me tengo que ir yo», enfatizó el Indio Solari.