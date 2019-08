Terminal de Bariloche: piden renegociar el contrato de obra

(ADN). – La firma Entretenimientos Patagonia SA pidió renegociar el contrato firmado con Lotería de Río Negro para la construcción de la Terminal de Colectivos de Bariloche, con el argumento de que la inflación cambió las reglas del juego de lo convenido, según publicó El Cordillerano.

Según este medio, consultado el gobernador Weretilneck, indicó que hay un “conflicto contractual, debido a que la empresa aduce que después de la devaluación se modificó la ecuación económica financiera del contrato. Entonces, lo que había propuesto en aquel momento, es distinto a lo que sucede en la práctica hoy. Y ha solicitado a la Lotería de Río Negro, una reformulación y renegociación contractual” y agregó que “ahora la Lotería, junto con la Contaduría y la Fiscalía están discutiendo ese pedido”.

Cabe recordar que en enero de 2017 el gobierno extendió a Entretenimientos Patagonia SA -la firma que opera las salas de juego de Bariloche, El Bolsón y Jacobacci-, el contrato de explotación de juegos de azar hasta 2032, es decir, por 15 años más, con el compromiso de construir la Estación de Colectivos, sobre la calle Esandi, que tenía un plazo de obra de 18 meses corridos desde la fecha del contrato, obligación que no cumplió.

La nueva Terminal tenía un costo de u$s 4.397.000, que al 2017 representaban $70.352.000, con una cotización del dólar de 16 pesos. Hoy con el dólar a 46, la firma debería desembolsar más de 202 millones de pesos, pero lleva más de dos años y medio facturando a raíz de la extensión contractual.

Weretilneck aseguró que la construcción de la Terminal “no está en riesgo”, aunque sí demorada, “porque la empresa está obligada y comprometida” a hacerla.

“Entonces no hay prórroga de la concesión si no hay Terminal, eso está claro. El contrato tiene obligaciones y derechos, si no hacen la Terminal se le rescinde el contrato, porque una cosa lleva a la otra”, destacó el gobernador, quien dijo desconocer si la empresa está en venta. No descartó que el proyecto original sufra cambios, pero no quiso aventurar precisiones hasta que esté todo definido.

Según El Cordillerano, desde hace un par de meses surgió la versión de que a raíz del fallecimiento de dos de los dueños de la firma Entretenimientos Patagonia SA, se estaría buscando un comprador para la compañía. Incluso, trascendió que la empresa que controla las salas de juego en la provincia de Neuquén, estaría interesada en comprar los 13 años de convenio que restan.