«En una jubilación minina los medicamentos se llevan el 30 por ciento del dinero, es una barbaridad. Quiero devolverles el trabajo a los que lo perdieron y mejorar los ingresos, esas serán mis primeras olbigaciones si soy presidente. La Argentina necesita que los argentinos vivan dígnamente», señaló el candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, en su vista a Mendoza, adonde viajó para apoyar a la candidata a la gobernación mendocina Anabel Fernández Sagasti.

«Respecto al dólar, hay que dejar que el Estado administre su precio. Debemos tener un dólar competitivo, pero hoy yo no lo fijo. El tema es que el Gobierno vende divisas y no se anima a bajarlo. El Gobierno liquida las reservas, y esto a uno lo intranquiliza» expresó Fernández y agregó que «la idea es tratar de parar la vorágine de la economía, parar la pelota, levantar la cabeza y ver para donde vamos. Entre todos, Gobierno, sindicato y gremios, controlar los precios y hacer evolucionar salarios».

Sobre las últmas medidas económicas impulsadas por el gobierno nacional, destacó que «le dije al Presidente que fue peligroso la medida sobre ganancias, al igual que no consultarle a las provincias lo del IVA. Las provincias no están para perder eso, fue una medida electoralista que hoy la Argentina no soporta. Lo hablé también con el ministro Lacunza».

Por otra parte, Fernández señaló que «las tarifas son centrales para que la economía vuelva a crecer. Si soy Presidente, el primer da vamos a desdolarizar las tarifas».

En cuanto a la candidata del Frente de Todos en Mendoza, dijo que «Anabel (Fernández Sagasti) sería lo mejor para Mendoza, pensamos y soñamos el mismo país. La he conocido y es una gran senadora y dirigente política, con mucha convicción y firmeza. Podemos lograr una gran provincia, más linda de los que es, tienen un caudal y potencial enorme que todavía no está explotado al máximo»:

«Mendoza no se escapó a los resultados de la Nación, Mendoza padece la economía del país. Con el respeto que me merece Alfredo (Cornejo), acompañaron las políticas de Macri y las soportaron en silencio», puntualizó el candidato presidencial del Frente de Todos.