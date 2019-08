«Ninguna mujer puede ir presa por abortar»

(ADN).- El candidato a senador por el Frente de Todos, Martín Doñate, vaticinó que Alberto Fernández será el próximo presidente. Por eso, aseguró que trabajará en línea con la Casa Rosada para devolver derechos y beneficios a la Patagonia y Río Negro. Planteó diferencias con sus adversarios, y ratificó que volvería a votar en el Congreso a favor del aborto legal.

Sobre la relación que el gobierno nacional tendrá con la gobernadora electa, Arabela Carreras: «sabe que cuenta conmigo para defender los intereses de todos los rionegrinos». «Me tranquiliza saber que el gobierno de Alberto Fernández trabajará en esa dirección».

-Cuáles son los ejes en los que trabajará en el Senado?

El eje del próximo gobierno de Todos será la producción y el consumo. A partir del 10 de diciembre comenzaremos un proceso de reconstrucción de nuestra Nación y, tal como lo expresa Alberto Fernández, encenderemos la economía de las familias argentinas.

Desde el Senado debemos facilitar las herramientas que pongan en marcha ese proceso. Particularmente trabajaré para recomponer los salarios de los jubilados que fueron virtualmente estafados por el gobierno de Macri con la complicidad de Miguel Pichetto y su fórmula de actualización jubilatoria. Deberemos garantizar, también para ese mismo sector, la gratuidad de los medicamentos.

Otro tema a abordar con urgencia es el de las tarifas. Es imprescindible que las desdolaricemos para que, tanto las familias como las empresas y comercios, puedan afrontar ese gasto sin que ello implique pasar hambre, despedir empleados o bajar una persiana.

-Tres proyectos centrales vinculados a Río Negro?

En este sentido seguiré trabajando en la misma línea que vengo sosteniendo desde la cámara de diputados. Mi preocupación es el deterioro en términos de derechos y de la producción. Por ello seguiré bregando por recuperar los reembolsos por puertos patagónicos que nos quitó Mauricio Macri para favorecer a la provincia de Buenos Aires.

Otras iniciativas serán la recuperación de las tarifas diferenciales de servicios públicos esenciales como luz y gas para la región, la consolidación por ley del derecho de la zona austral que cobran nuestros Jubilados y trabajadores activos, reintegrar los subsidios al transporte. Me enfocaré también en la revitalización de los sectores productivos, en las economías regionales, la energía y el turismo que son los pilares que han distinguido a nuestra provincia. El andamiaje legislativo deberá ser en función del desarrollo de Río Negro.

-Si vuelve a tratarse la ley de aborto legal… cómo votaría?

Votaría del mismo modo que lo hice en la cámara de diputados. Es importante que quienes tenemos responsabilidades institucionales mostremos coherencia y seamos consecuentes en nuestras decisiones. Los rionegrinos saben cómo pienso, saben que no me he alejado ni un ápice de la plataforma ni de los ideales que expresé en 2015, y que me llevaron a representarlos en el Congreso Nacional.

Ninguna mujer puede ir presa por tomar la decisión de abortar.

El aborto existe en la Argentina y, en la clandestinidad, es causal de muerte de muchas mujeres. Ante esta realidad un estado presente y garante de derechos, debe dar una respuesta clara y contundente, que defienda la vida de las personas gestantes eliminando la clandestinidad y recuperando el carácter de política de estado de la educación sexual integral.

-Por qué hay que votar a los candidatos a diputados y senadores del Frente de Todos?

Porque somos quienes trabajaremos codo a codo con el próximo gobierno nacional. Somos las garantía del proyecto que, según indican las encuestas, es amplio favorito en nuestra provincia. Ser legislador durante el gobierno de Macri ha sido una tarea titánica en defensa de los intereses de los rionegrinos. Con Alberto Fernández y Cristina nos une una sintonía que, no tengo ninguna duda, se expresará en beneficio de nuestra provincia. Lo que viene la Argentina será muy duro. Nos dejarán un país endeudado y con unas asimetrías económicas y sociales alarmantes. El gobierno necesitará de legisladores que acompañen ese proceso de reconstrucción de nuestro país poniendo por delante el interés común y dejando de lado los intereses personales.

-Qué los diferencia de sus adversarios?

Principalmente lo que nos diferencia es no haber sido cómplices de este desastre económico al que nos llevó Mauricio Macri y sus socios. Río Negro está siendo especialmente castigada por las políticas del gobierno nacional con el permanentemente acompañamiento, por acción u omisión, del gobierno provincial. En este sentido, el gobernador y ahora candidato a senador, como así también el candidato a vicepresidente de Macri, Miguel Pichetto, han sido el brazo ejecutor de las políticas que hoy padecen los rionegrinos.

-Cómo cree que será su relación y la de la Casa Rosada con Arabela Carreras?

Tal como lo expresé en una entrevista que me hicieran hace unos días, la próxima gobernadora sabe que cuenta conmigo para defender los intereses de todos los rionegrinos. En tal sentido, me tranquiliza saber que el gobierno que encabezará Alberto Fernández trabajará en esa dirección. No habrá ningún inconveniente con la gobernadora y estaré siempre dispuesto a colaborar en aquellas políticas que beneficien al pueblo de mi provincia.