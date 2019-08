“El resultado no es definitivo»

(ADN).- “Hubo un mensaje muy fuerte, pero nada es definitivo». Así se expresó el legislador electo de Juntos por el Cambio y jefe de campaña del macrismo en Río Negro, Juan Martín, después de la elección PASO del domingo pasado. Y señaló que “esta elección nos da margen para escuchar el mensaje y corregir todo lo que haya que corregir”.

«Sabemos que hay vecinos que tienen bronca, otros a los que no pudimos explicarles lo que hicimos para que vivan mejor, y ese va a ser nuestro trabajo en estos dos meses” indicó, y consideró que “estamos a tiempo de mejorar y hasta revertir el resultado”.

El dirigente afirmó que “quedó muy claro que los votos no tienen dueño”, citando como ejemplo “las grandes diferencias que hubo entre 2017, lo que fue la elección local en Río Negro y estas nacionales”. “Los votos son de la gente”, enfatizó.

El responsable de la campaña de Mauricio Macri en Río Negro planteó que “la incertidumbre que hoy vimos en los mercados da una señal clara de lo que puede pasar si volvemos al pasado” y sostuvo que “quedó claro que no hay confianza en el kirchnerismo, que no va a poder resolver los problemas de inversión, de empleo y de producción porque no son creíbles”.

“Con mucha humildad vamos a seguir recorriendo la provincia, escuchando a todos, explicando todo lo que haya que explicar y estamos seguros de que muchos que no fueron a votar o eligieron otras opciones van a renovar su confianza en el cambio. Sabemos que es un camino muy duro, pero tenemos que dar el ejemplo porque sabemos que vale la pena”, concluyó Juan Martín.