(ADN).- El candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Pichetto, se muestra confiando en que se hará una buena elección a punto tal que no tiene problema es compartir su percepción: “Creo que no va a haber balotaje, es una intuición, no está fundada en ninguna encuesta, es una percepción de cómo va a estructurase la política después del proceso de la primaria».

Sin embargo, esa intuición el senador la fundamenta en que los argentinos en estas elecciones deberán resolver si el país «va a volver atrás con políticas que ya no se aplican en el mundo».

Pichetto comparte el pensamiento del entorno presidencial que estima que la sociedad privilegiará la administración macrista por la percepción de que el “modelo populista” no tiene futuro.

“Se comieron todos los activos para mantener una ficción como por ejemplo con las tarifas”, argumentan en la Rosada. Saben que a la población le costó hacer frente a los tarifazos pero en sus charlas la gente argumenta que sabían que las tarifas debían subir, las quejas van más por el lado de la manera que se implementó el incremento.

En general, en sus contactos con la población los militantes de Junto por el Cambio reciben quejas por las dificultades económicas, por la suba de precios, por la falta de empleo, pero a pesar de este rosario de críticas también suele escuchar “lo de antes tampoco era bueno”.

En dos domingos se sabrá si frente a la pérdida del poder adquisitivo de vastos sectores de argentinos, pesaran menos que los argumentos oficialistas.