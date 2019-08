Cipolletti:Cámara de Comercio contra las medidas de Macri

(ADN).- “Las medidas no solo son superfluas y eleccionistas, sino que además no resuelven en lo más mínimo el problema estructural que perjudica a las pymes con presiones tributarias, fiscales y burocráticas que no ceden».

De esta manera, La Cámara de Comercio e Industria de Cipolletti se expresó contra las medidas que anunció el presidente Mauricio Macri, para tratar de llevar alivio a la crisis económica que vive el país. También apuntaron contra la Provincia.

Sobre la situación impositiva, indicaron que “es cierto que hay un gran porcentaje de pymes en estado de mora, pero también hay otro sector que, haciendo esfuerzos sobrehumanos para mantenerse al día en sus obligaciones, lejos de sentirse premiados, sienten más fuerte el castigo”.

Pero lejos de circunscribir la responsabilidad a la Nación, desde la Cámara también pusieron el foco en las provincias y los municipios, ya que “desde hace varias décadas apoyan medidas recaudativas por encima de las desarrollistas. Tal es el caso del aumento de las alícuotas de ingresos brutos que, como habíamos advertido, significó un esquilamiento a las magras ganancias de nuestras pymes”.