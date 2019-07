Maldonado: marcha a dos años de su desaparición

A un día de una nueva marcha por el esclarecimiento del crimen de Santiago Maldonado, su hermano Sergio advirtió que el gobierno nacional podría volver a provocar “disturbios” a través de “infiltrados”, y por ello instó a quienes participarán de esa convocatoria a “no caer en provocaciones”.

No sería la primera vez que (el Gobierno) lo hace, ya lo ha hecho”, lamentó el familiar del artesano que desapareció el 1 de agosto de 2017. Es que en las movilizaciones anteriores se registraron varios destrozos y enfrentamientos entre supuestos manifestantes con las fuerzas de seguridad. Videos y fotografías de esos hechos evidenciaron posteriormente presuntos vínculos de encapuchados y policías.

Más allá de que esto pueda ocurrir, para Sergio Maldonado “el tema es no entrar en ninguna provocación” y tampoco “tener miedo a lo que pueda hacer el Gobierno” durante la marcha que, se espera, será masiva.

La movilización que mañana tendrá lugar en Plaza de Mayo recordará a Santiago Maldonado en la fecha en que fue visto por última vez, tras un hecho que la Justicia caracterizó como “desaparición forzada”. Llevará como slogan “Basta de impunidad, no al cierre de la causa y justicia por Santiago”, y los demás casos de crímenes productos de la violencia del Estado.

Para Sergio, la posibilidad de que durante la marcha ocurran hechos de violencia es parte de la estrategia del oficialismo para “provocar miedo” en la población. “Eso es lo que quieren generar”, dijo durante una entrevista por radio El Destape en la cual acusó al Ministerio de Seguridad de enviar “mensajes cuasi mafiosos” para que desmovilizar. “No tenemos que entrar en esa lógica”, advirtió.

Además, sostuvo que otro de los ejemplos del “miedo” con el que desde el Estado se intenta amedrentar las expresiones de justicia por Santiago fue el de las amenazas que recibió Julio César Báez, un artista que fue detenido mientras realizaba una escultura del joven hallado muerto en el río Chubut, el 87 días después de haber desaparecido.

En la marcha de mañana, la familia volverá a advertir que la causa para esclarecer el crimen está a la deriva. El lunes se cumplieron seis meses de la apelación que la familia Maldonado presentó ante la Cámara de Comodoro Rivadavia, pero la respuesta que debió tardar 15 días hábiles sigue durmiendo el sueño de los justos.

“La causa está cerrada en primera instancia. No pedimos la reapertura porque no se cerró de manera definitiva. No pedimos que no cierre sino que se empiece a investigar”, concluyó.