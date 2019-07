Fuga de capitales: U$S 10.881 millones en seis meses

El Banco Central (BCRA) publicó su informe de Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario del mes de junio, que detalla que en ese mes la salida neta de divisas fue de U$S 1.349 millones y acumula U$S 10.881 millones en el primer semestre del año.

El mes de mayor dolarización durante 2019 fue mayo, con una salida de U$S 2.496 millones. En lo que va del gobierno de Macri la fuga llega a U$S 72.234 millones.

El informe de junio explica que “los clientes de entidades compraron en el mercado de cambios U$S 1.661 millones, operaciones fondeadas con las ventas netas por parte del Tesoro Nacional y del conjunto de entidades autorizadas a operar en cambios, que ofertaron U$S 1.080 millones y US$ 581 millones, respectivamente”.

En tanto que aclara que “las empresas del sector real fueron vendedoras netas de moneda extranjera por U$S 2.673 millones” y que “el principal sector con oferta neta en términos históricos, “Oleaginosas y cereales”, tuvo ventas netas por U$S 2.223 millones, registrando un descenso de 9% con respecto a igual mes de 2018”.

El Banco Central afirma que en todo el mes no intervino en el mercado de cambios spot, sin embargo, sí lo hizo en las transacciones del dólar futuro, para el cual tuvo la autorización del FMI a aumentar el límite de contratos a realizar.