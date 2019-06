UPCN: El gobernador hace uso político de las paritarias

(ADN).- La mesa directiva de UPCN declaró que el gobernador Alberto Weretilneck en vez de suscitar una real democratización sindical a través del Convenio Colectivo de Trabajo, «hace un uso político» de una «solicitud largamente sostenida por la UPCN». De esta manera el gremio respondió al acto realizado ayer en Bariloche donde el gobierno anunció la firma del decreto que pone en marcha las negociaciones colectivas con los gremios del Ejecutivo.

Jorge Paniz, secretario de Mesa Directiva provincial de UPCN, indicó que es una pena que el gobernador no use su rol de manera adecuada y desvirtúe esas posibilidades «en función de una guerra que aparentemente él declaró a una persona y perjudica no sólo a UPCN y la mayoría que representamos, sino a todos los trabajadores del Poder Ejecutivo rionegrino”

Agregó que en UPCN consideramos que “un Convenio Colectivo alienta la democracia desde la representación, de acuerdo a las bases constitutivas de cada participante, de manera parecida a la democracia ejercida en una Cámara legislativa”.