«No tengo intención de ser candidato a senador”

(ADN).- El legislador Ariel Rivero descartó que él o Juan Manuel Pichetto sean candidatos a senador de Juntos por el Cambio. Pero dijo que Ana Piccinini sería «una gran candidata». Así, certificó los rumores que se extendieron en la política rionegrina esta mañana.

«Me encantaría, sería una gran candidata» respondió Rivero ante la consulta en FM El Rayo. «Es una opinión personal, hace rato que no hablo con ella, pero me parece extraordinaria yo he aprendido mucho de ella en la Legislatura», dijo.

Rivero ratificó: «no tengo ninguna intención de ser candidato a senador». Así, desmintió las versiones que surgieron ayer. Y agregó: «Tampoco Juan Manuel» en referencia al hijo de Miguel Pichetto.

Juntos por el Cambio está cerrando sus listas de diputados y senadores en Río Negro, y la inclusión de Pichetto en la fórmula con Macri abrió la puerta para que el dirigente peronista nomine a su candidato, un sitio reservado al radicalismo, ya que el PRO mantendrá (en la persona de Sergio Wisky) el encabezamiento de diputados.

«La gente de Campo Grande me eligió para ser intendente, voy a trabajar para mejorar la ciudad y la región», subrayó Rivero,

Y a nivel provincial «quiero trabajar fuertemente para acompañar este proceso y sumar voluntades. Los rionegrinos debemos valorar la oportunidad de tener un vicepresidente».

El legislador aseguró que «nos van a acompañar muchos dirigentes del peronismo que no están conformes con el liderazgo de Martín Soria». Anunció que «se viene una nueva etapa, de diálogo y consenso para mejorarle la vida a la gente». Y concluyó: «todos estamos trabajando para que un mismo fin, que es hacer una gran elección en Río Negro, una elección que se va a polarizar», vaticinó.