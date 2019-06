Massa: «Es más lo que nos une que los que nos separa»

El precandidato presidencial de Alternativa Federal y líder del Frente Renovador, Sergio Massa, definió el futuro de su espacio político a través de un documento sobre “las bases para una gran coalición opositora, plural y amplia para poner de pie a la Argentina», en el que liquida las chances de acercarse al macrismo a través de María Eugenia Vidal y se muestra al borde de acuerdo de unidad con la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.

Dentro del documento, el ex diputado detalló los puntos a consensuar para “reconstruir el país” y aclaró que “la Argentina no necesita de una unidad que sólo une a los dirigentes, sino de una amplia coalición de partidos que, en el respeto de orígenes y diversidad, une a la mayoría opositora y genera una nueva mayoría posgrieta”.

Un apartado del documento es sumamente claro en lo semántico para explicar por qué habrá unidad con el kirchnerismo con quien Massa se mantuvo enfrentado durante los últimos años. «Es más lo que nos une que los que nos separa», se titula el capítulo.

“Debemos salir de la lógica amigo-enemigo, de los enfrentamientos históricos, y pasar a la construcción de una gran coalición de gobierno que supere el fracaso de la Argentina, entendiendo que todos debemos ceder algo, para construir para todos los argentinos”, aseveró.

Para poner de pie a la Argentina necesitamos un programa de gobierno con políticas de Estado desde el 10 de diciembre. Primero las ideas, luego los nombres.

Sin embargo, dos pronunciamientos dentro del documento sugieren casi explícitamente que habrá acuerdo con el kirchnerismo y el PJ y que sigue en pie la posibilidad de que la ingeniería electoral para ello sea la competencia entre Massa y los Fernández en las PASO presidenciales.

Y, tras explicar el pésimo desarrollo de la administración de Macri, concluye: «Ante el fracaso del gobierno de Macri, nuestro compromiso. Los argentinos y argentinas están esperando soluciones a sus problemas, que son muchos y angustiosos. Quieren escuchar ideas, propuestas, proyectos, soluciones. No podremos representarlos si no comprendemos esto. La polarización es rentable para ellos, no para el país. Los argentinos tienen derecho a tener esperanza, nadie se las puede ni debe quitar. Tienen todo el derecho del mundo a querer otro Gobierno para el 2019, a desear otras políticas».

«Estamos acá para representar a esa nueva mayoría que quiere cambiar el rumbo y recuperar el futuro de la Argentina», señala.

Pero además, antes, en la introducción del texto, deja picando una frase que parece sugerir que todavía está viva la posibilidad de que Massa compita contra la fórmula Fernández-Fernández en las primarias. “Tenemos que animarnos a construir esa nueva mayoría para un nuevo gobierno sobre la base de valores, respeto a heterogeneidad, un programa de gobierno y competencia democrática sobre los liderazgos”, sostienen en el documento.

Finalmente, cabe destacar que las versiones periodísticas que dejó correr el propio macrismo en los últimos días respecto de un posible acuerdo entre Massa y Cambiemos para llevar como colectora la boleta bonaerense de Vidal parecen haber muerto. Es que en el texto, el Frente Renovador deja en claro que todas las versiones del oficialismo -nacional y provinciales- son lo mismo.

«Los gobiernos de CAMBIEMOS o no son conscientes de lo que pasa, o no les importa. Su insensibilidad es tal que, en vez de atender las demandas de la gran mayoría, en vez de preocuparse y reaccionar a las crecientes cifras de pobreza y desempleo, en vez de combatir las consecuencias de la inflación, eligen reforzar el ajuste una vez más», señala Massa.