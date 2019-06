Marinao preocupado por las finanzas provinciales

(ADN).- Alejandro Marinao, mostró preocupación por la situación financiera de la provincia «que debe recurrir a la emisión de deuda por 2 mil millones de pesos para cumplir con las obligaciones salariales con los trabajadores del Estado» y señaló que “no es casual que para el mes de junio, en un año electoral, las arcas del Estado ya no dispongan de los fondos necesarios para cubrir los gastos corrientes».

El presidente del bloque de legisladores del FpV destacó que «se pudo ver a lo largo de las campañas proselitistas – tanto de abril como las que se dieron en los municipios el domingo pasado- la distribución obscena de los fondos del Estado que realizó el partido oficialista, Juntos Somos Río Negro».

Indicó que esta situación se agravará cuando restas otros elecciones y que la situación no será gratuita para los rionegrinos y para la próxima administración en la provincia «cuando se tenga que cubrir la deuda generada por el gobernador Alberto Weretilneck”.



Puso como ejemplos que al IPROSS que «funciona a medias, los salarios continúan atrasados en relación con la inflación actual, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia no cubre más que una ínfima parte de las demandas graves que tiene, entre otras falencias palpables”.



Marinao dijo además que «en un país con una crisis económica atroz, con niveles de endeudamiento, hambre y desocupación históricos, el gobierno no puede seguir empeñando el presente de los rionegrinos, porque entonces sólo garantizará un futuro oscuro para la provincia”.