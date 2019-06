¿Fracasa el pase a planta? Sólo se anotó el 30% del padrón

(ADN).- El plazo de inscripción para el ingreso a la planta permanente vence el 12 de julio. Al momento, sólo realizaron ese trámite 850 de los 3092 trabajadores contratados y habilitados por la ley. Es decir, el 30% del padrón.

Por eso, hay preocupación en los gremios. Fracasa el proceso?



“Pedimos al gobierno que use todos sus medios de comunicación, para que no haya un solo trabajador del Estado desinformado sobre los plazos establecidos. Estamos hablando de un trámite que le cambiará su vida”, expresó el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar.



El dirigente adelantó que “desde ATE también realizaremos una campaña de información en cada sector de trabajo de nuestra provincia”, y “pondremos a todos nuestros delegados a alentar a aquellos agentes públicos contratados que aún desconocen su derecho ganado por ley”.



El sindicato informó que para este paso inicial no es necesario reunir documentación, sólo ingresar al sitio web del IPAP. Luego de la inscripción, los empleados públicos realizarán las capacitaciones que se desarrollarán presencial y virtualmente durante agosto y setiembre. En noviembre, se rendirán los exámenes.