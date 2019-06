Lavagna lanza el miércoles su candidatura presidencial

Con la duda Massa aún latente, Roberto Lavagna ya tiene fecha y lugar para su lanzamiento presidencial. El ex ministro le cierra las puertas a los intentos del Alternativa Federal y hasta del macrismo dialoguista para atraerlo a una interna y saldrá a la cancha electoral con presentación de su candidatura –el 5 de junio- a metros de la 9 de Julio. Quiénes van y quién hablará.

Las expectativas electorales de Alternativa Federal cada vez se evaporan más. Mientras se espera la confirmación acerca de si Sergio Massa acordará finalmente con el PJ de Cristina Kirchner y Alberto Fernández, Roberto Lavagna aportó su granito de arena al vacío del peronismo «de centro» y también le puso punto final a las chances de sumarse a los llamados del macrismo dialoguista al ponerle fecha y lugar al puntapié inicial de su campaña presidencial «solista».

Es que el ex ministro de Economía ya tiene todo listo para su lanzamiento solista a la candidatura presidencial, incluso su propio local en terreno porteño: lo hará por el frente Consenso 19, que armó junto al socialismo, el GEN, un puñado de dirigentes peronistas antikirchneristas furiosos y otros tantos del radicalismo enojado con Mauricio Macri.

La excusa para la presentación pública de su segundo intento por llegar llegar a Casa Rosada -antes lo hizo en 2007, cuando debutó como candidato y quedó tercero- será la apertura de la sede central de la coalición, una suerte de Unidad Básica temporal ubicada en la esquina de Cerrito y Paraguay, frente a la emblemática Avenida 9 de Julio y a media cuadra de las oficinas en las que por estas horas ultima los detalles del lanzamiento.

La idea del lavagnismo es aprovechar las dudas que existen sobre el armado de Alternativa Federal, con Juan Schiaretti displicente y de vacaciones mientras se desconoce el futuro de Massa, para mostrarse como el único representante de la «tercera vía», la «antigrieta», que busca acabar con «la separación de la sociedad».

El acto está previsto para las 18.30 y como único orador se espera al propio Lavagna. Se presume a las presencias del gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, quien le garantizó de arranque el apoyo del Partido Socialista, que también le aportará la personería nacional junto al GEN de Margarita Stolbizer.

También estarán por el peronismo Marco Lavagna, diputado nacional e hijo del ex ministro, junto a Alejandro «Topo» Rodríguez, ex funcionario de Daniel Scioli y referente bonaerense de la flamante coalición. Además de dirigentes cercanos al sindicalista Luis Barrionuevo y al ex presidente Eduardo Duhalde.

Entre otros invitados, estará el también diputado nacional por el randazzismo Eduardo «Bali» Bucca, ex intendente de Bolívar y nexo con Marcelo Hugo Tinelli. Si el conductor de TV no acepta, Bucca es el favorito para encabezar la fórmula a gobernador en Provincia, para el difícil compromiso de enfrentar a María Eugenia Vidal y a Axel Kicillof.

Los radicales rebeldes aún no definieron su representación, a la espera de mayores definiciones de la cúpula partidaria, que tiene mandato de la Convención Nacional para negociar la ampliación de Cambiemos. Entre los radicales que apoyan a Lavagna se encuentran tanto el Movimiento por la Democracia Social que encabezan Ricardo Alfonsín y Federico Storani, como el Movimiento de Afirmación Yrigoyenista, de César Wehbe. (Política Argentina)