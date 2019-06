Día del Empleado Público: Asueto el jueves y sin clases

(ADN).- Con motivo de celebrarse el Día del Empleado Público Provincial, el jueves 27 será día no laborable. En la medida está comprendido el Personal de Servicio de Apoyo en las escuelas rionegrinas y los porteros no trabajarán. Ese día no se dictarán clases y los docentes cumplirán una jornada institucional de trabajo específico en las escuelas.

El gobernador Alberto Weretilneck derogó el decreto 956/69 e instituyó el “Día del Empleado Público Provincial” el 27 de junio de cada año, en coincidencia con la celebración nacional.

La medida se tomó a través del decreto 376/19, que también invita a los municipios de la provincia a establecer la misma fecha como no laborable para los empleados de cada ciudad.