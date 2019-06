CAMESA contra los entes provinciales reguladores de energía

(ADN) .- Mario Cairella, Gerente General y vicepresidente Ejecutivo CAMMESA, culpó al gobierno kirchnerista por su esquema de subsidios y también a los gobernadores provinciales que “como son políticos y no son estadistas y viven por la elección que viene, se basan en algo que es el problema fundamental. A muchos gobiernos les conviene que la gente no sea educada porque el populismo le gana a la educación”.

Cairella -quien participó de un ciclo de conferencias en Córdoba- también se refirió al problema tarifario y puso como ejemplo a “Edersa, de Río Negro, otra empresa provincial a la cual el gobernador no le autoriza aumentos tarifarios”.

Para el Gerente General de CAMMESA la responsabilidad de muchos de los problemas centrales y de los desfasajes que se observan en materia energética y de servicios públicos, es por la deficiente tarea de los entes regulares provinciales.

“No tienen nada de reguladores. Son el brazo político del poder concedente, provincial o municipal. No hacen nada de lo que tienen que hacer. No hay un ente regulador nacional que controle los entes reguladores provinciales. Es como si la Afip dejara que cada una de sus oficinas provinciales haga lo que quiera. Y Afip de Santiago del Estero establece que el IVA no es más de 21%, sino de 4%. Los entes reguladores están haciendo lo mismo”, dijo Cairella.

Cabe señalar que CAMMESA se encarga de conectar los trabajos de generadores, transportadores y distribuidores de energía en una gigantesca red por todo el país. Esa red es tan amplia que si se extendiera por Europa comenzaría en Edimburgo y se internaría más allá de Egipto.