Yahuar va por su sexto mandato en Los Menucos

(ADN).- La intendenta de Los Menucos, Mabel Yahuar, se mostró confiada en obtener un nuevo triunfo en las elecciones municipales del próximo domingo 5 de mayo. Hace 20 años que gobierna los destinos de la ciudad de la Región Sur, y si gana, será su sexto mandato frente al municipio.

Yahuar va con el sello de Juntos Somos Río Negro: «La UCR y Cambiemos me desencantaron» indicó, y aseguró que si la echar del partido que lo hagan. «Siempre voy a hacer lo que mejor le convenga al pueblo de Los Menucos».

«Venimos trabajando todo el año, todos los años con la gente» indicó la intendenta en diálogo con Digamos Todo en FM El Rayo. «Lo hacemos en conjunto con la provincia, con el gobernador Alberto Weretilneck», ponderó.

E hizo un repaso de su gestión: «estamos haciendo obras de viviendas, gas, el nodo de transporte… el Plan Castello ha sido muy importante. Ampliamos el hospital, la red eléctrica… estamos generando obras y con ello, puestos de trabajo».

Y agregó: «estamos apostando a la educación. Los chicos se vuelven porque sus padres no pueden sostener sus carreras, así que con el Ministerio armamos talleres y carreras», explicó.

«Vamos a dar continuidad a este trabajo. Estamos convencidos que el domingo tendremos un triunfo contundente», vaticinó.

Yahuar repasó los reclamos que encuentra en la gente, y aseguró que lo principal es la falta de trabajo y la pérdida del poder adquisitivo. «Es terrible lo que está ocurriendo, no veo esta situación desde el 2001» aseveró. Por eso, «priorizamos el compre local, queremos darle trabajo a nuestra gente y le reclamamos a las empresas que se instalan acá esa condición».

«Estoy desencantada con la UCR y Cambiemos, si me quieren expulsar (del partido) que me expulsen», respondió ante la consulta. «Veo que no tenemos líderes a nivel nacional y provincial, y no veo que surja rápidamente».

Y concluyó: «nunca me sentí dentro de Cambiemos, me siento contenida y acompañada por Juntos».