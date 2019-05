Weretilneck descartó alianzas con partidos nacionales

(ADN).- Juntos aún no definió si participará de las elecciones nacionales en octubre. De hacerlo, iría con boleta corta, sin candidato a presidente. Así lo ratificó el gobernador Alberto Weretilneck, quien de todos modos consideró que sería importante para la provincia tener representantes propios en el Congreso.

De esta manera, dio por tierra las especulaciones que vinculaban al oficialismo con Alternativa Federal.

«No estamos evaluando ninguna opción electoral en acuerdo con alguno de los partidos nacionales», aseguró el gobernador ayer, en contacto con la prensa al finalizar un acto en el IPROSS. Sin embargo, planteó que una hipotética lista de Juntos Somos Río Negro iría sin cabeza, situación que obligaría al corte de boleta.

«A presidente no va a encabezar nadie. Si no vamos en alianza con nadie, se entiende que Juntos no va a tener boleta presidencial» afirmó, y definió que «lo que tenemos que evaluar son los riesgos o no, la conveniencia o no, y la posibilidad de que, con una boleta con senadores, diputados nacionales e intendentes de Juntos podamos llegar a quebrar la polarización o la nacionalización de la elección».

En junio Juntos tendrá que definir su participación o no en la compulsa nacional. «Un mes es mucho tiempo», indicó. Y agregó: «Lo vamos a evaluar con total tranquilidad». Y adelantó que esas definiciones llegarán «los primeros diez o quince días de junio».

Weretilneck abrió una puerta: «Sabemos lo importante que es para nuestra provincia y para nuestro gobierno contar con senadores y diputados en el Congreso Nacional. También es una manera de defender la provincia, es una manera de cuidar lo nuestro y de tener la posibilidad de votar a favor o en contra cuando las cosas benefician o perjudican a los rionegrinos», manifestó.

Sin embargo, dijo que «no es un tema que hayamos abordado todavía institucionalmente en la mesa de Juntos o con los intendentes o los legisladores».