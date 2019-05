Viviendas: UPCN denuncia discriminación gremial

(ADN).- «Con la misma vara que midió la política salarial de los empleados públicos, haciendo desbarajustes en función de obtener la aprobación de rebajas en los salarios, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck decide quién de los trabajadores rionegrinos accede y quien no al techo propio».

De esta manera, la UPCN salió a criticar al gobierno por aval leyes sectoriales por gremio para construir viviendas para trabajadores públicos.

«Ahora, la consigna oficial parece ser que si un empleado público no tiene la cucarda de ATE no podrá ser beneficiario de lo que está escrito en nuestra Constitución Provincial; con un ‘bonus track’ no menor, como es el acceso a la tierra con infraestructura de servicios, que habitualmente la brindan municipios o entidades intermedias», planteó el gremio que conduce Juan Carlos Scalesi.

Desde UPCN subrayaron: «Como sindicato de estatales celebramos que el gobierno desarrolle una política habitacional tantas veces reclamada, pero cuestionamos las formas, porque promover este tipo de políticas discriminatorias que disuaden el sentido de equidad no es el camino para una sociedad más justa, sobre todo teniendo en cuenta que este beneficio no está fundado sobre una representación masiva por parte del gremio favorecido».

«Desde nuestro espacio sindical consideramos que la vivienda es el núcleo ordenador de la familia (tenga esta la conformación que tenga), porque éste es el eslabón primordial de nuestra sociedad y también pensamos que no hay método de adjudicación más transparente y justo que la demanda libre para el acceso a la vivienda», concluyeron.

Es una realidad que se palpa fácilmente la ausencia de políticas públicas para el ordenamiento urbano en las distintas localidades de la provincia. Una legislación que aborde la problemática de forma integral, favorecería esta debilidad actual del Estado, controlando la especulación inmobiliaria y otorgándole la utilidad real al territorio a intervenir.

Desde la UPCN solicitamos a los legisladores que la agremiación a un sindicato no sea una condición para acceder a una vivienda, tampoco la no agremiación a ninguno porque TODOS los trabajadores tenemos derechos a acceder a un techo propio.