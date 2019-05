Prat Gay cuestionó al FMI y se metió en la interna UCR-PRO

El ex ministro de Finanzas analizó la inflación, cuestionó el plan del organismo internacional y se metió en la interna del radicalismo y el PRO, publicó el diario Perfi sobre una nota del economista con LN+

En medio de la crisis económica que atraviesa el Gobierno, Alfonso Prat-Gay analizó el problema inflacionario del país y consideró que «era previsible que no tuviera éxito el plan» del Fondo Monetario Internacional (FMI). A menos de un mes del cierre de listas, el exministro de Hacienda también se metió en el debate por las postulaciones en Cambiemos para las elecciones presidenciales: se mostró a favor de las PASO y advirtió que lo “mejor” que tiene el espacio es la gobernadora María Eugenia Vidal.

En diálogo con LN+, el economista resaltó que el problema de la suba de la inflación es porque “los ciudadanos no creen en su moneda y no creen en sus representantes” y, en ese sentido, el FMI llegó con “todo el manual de la ortodoxia: llevamos el déficit y la emisión a cero, entonces tiene que bajar la inflación, y la inflación aumentó».

“Era previsible que no tuviera éxito el plan del Fondo, hay recetas que pueden funcionar en otros lugares, pero no necesariamente funcionan en Argentina”, expresó.

Tras haber participado de la Convención Nacional de la UCR del pasado lunes 27 de mayo, Prat-Gay aclaró que se siente “parte de Cambiemos” y advirtió que “sería un error” pensar que “los problemas profundos de nuestra sociedad lo puede resolver un solo partido o una sola coalición de Gobierno. Ya lo vimos, Cambiemos no tuvo mayoría en ninguna de las cámaras y se le hizo muy difícil avanzar”.

El exfuncionario, que en los meses previos intentó postularse como precandidato a gobernador de Tucumán, aprovechó para meterse en la interna entre el radicalismo y el PRO por la candidatura presidencial, en especial punto sobre el cruce entre el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, quienes tuvieron discrepancias por las PASO. Para el mandatario mendocino no habría que “descartar que (Mauricio) Macri no sea candidato», mientras que Peña respondió: «A un presidente no se lo somete a una interna».

En ese sentido, Prat-Gay le respondió al jefe de Gabinete: “No me parece que sea el verbo adecuado. No vivo las elecciones como un sometimiento, me parece que no hay que descartar nada, ni ningún candidato. Discutamos si el candidato es Macri también».

Respecto al “Plan V” (la posibilidad de que la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal se postule a la presidencia), el economistas expresó: “Tenemos muy buenos candidatos en Cambiemos y tenemos que llevar a los mejores a la cancha. Vidal es de lo mejor que tenemos. Hay que contemplar seriamente ese plan y no tener ningún prejuicio”.