Buscan que los servicios se puedan cobrar en efectivo

(ADN).- El legislador Jorge Ocampos (ARI-Cambiemos) presentó un proyecto de ley para establecer la obligación para el Estado y las empresas en todo el territorio de Río Negro de recibir dinero en efectivo por el pago de cualquier tipo de servicios.

Por caso, la empresa prestataria del servicio de energía eléctrica EdERSA y la Agencia de Recaudación Tributaria, sólo cobran mediante cheque o tarjeta de débito.

“La empresa, o comercio que incumpliere con esta obligación, será sancionada con el pago de una multa equivalente al importe de la suma que rehusare percibir en efectivo, que deberá abonar directamente y en el plazo de diez días de notificada, al usuario cuyo pago en efectivo hubiere rechazado”, establece la iniciativa.

Ocampos recordó que “existen en el territorio de nuestra provincia empresas prestatarias de servicios públicos e incluso organismos de recaudación del Estado que se rehúsan a percibir, en sus sedes, pagos en dinero efectivo, obligando al usuario al uso de tarjetas de débito o crédito, o el pago a través de cheque”.

Para el legislador “esto no es otra cosa que una restricción impuesta al ciudadano de a pie, que le genera indudables perjuicios ya que no todos los usuarios cuentan con dichos instrumentos, obligándolo a dirigirse a otras empresas privadas de cobro de impuestos y servicios. Y no sólo implica esa molestia, sino que muchas veces alguna de estas empresas recaudadoras, cobran un “extra” por el trámite de pago realizado por el usuario”.