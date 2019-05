Argentina Federal no define e inquieta a gobernadores

Los gobernadores creen que queda poco tiempo para ordenar la interna entre Massa, Lavagna y Urtubey. Lo habló el entrerriano Gustavo Bordet con Massa. Si en dos o tres semanas no se ordena el espacio, algunos podrían avanzar con Cristina., publicó LPO.

La tensión irresuelta que atraviesa al peronismo no kirchnerista por la negativa de Roberto Lavagna a ir a una primaria con Sergio Massa y Juan Manuel Urtubey, empezó a cansar a los gobernadores, que entienden que en las próximas tres semanas el espacio ya debería tener definida la manera de elegir su fórmula presidencial.

Massa analizó esta suerte de empantanamiento que atraviesa Alternativa Federal, durante los encuentros que tuvo en la semana con los gobernadores de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; Chubut, Mariano Arcioni y Entre Ríos, Gustavo Bordet.

Lavagna sigue afirmando que el no forma parte de Argentina Federal y por ahora rechaza someterse a una primaria de esa fuerza, aunque con menos intensidad que al inicio de su instalación como posible candidato a presidente. «Si Roberto no mide 20 puntos para el cierre de listas, no tiene mucho sentido ir a una primaria», afirman cerca suyo.

El ex ministro mantiene la idea de armar un frente más amplio con los socialistas santafesinos y con el sector del radicalismo díscolo que empuja a Martín Lousteau, que por ahora parece mas interesado en lograr la reformulación de Cambiemos.

Estas posiciones de Lavagna le generan no pocas tensiones en el peronismo. El diálogo de Lavagna con los socialistas le generó una tensión con el senador Omar Perotti, que está librando una dura batalla para que el peronismo recupere Santa Fe. Perottio es además muy cercano al cordobés Juan Schiaretti y si ambos ganan, se constituirían en un polo de poder clave en el mapa político que viene.

En su último encuentro con Lavagna, el gobernador de Córdoba le sugirió que lleve a Miguel Pichetto como candidato a vice -un freno a la idea del ex ministro de ofrecerle ese lugar a Miguel Lifschitz- y que se someta a las primarias. Este domingo si se da el triunfo que vaticinan las encuestas, Schiaretti saldará muy fortalecido y en Alternativa Federal esperan que sea un factor de ordenamiento del espacio.

Schiaretti le pidió a Lavagna y al resto de los presidenciables del espacio que en la noche del domingo no se acerquen a Córdoba y en todo caso sugirió que podían felicitarlo por Twitter, en el reciente diálogo que mantuvo con el ex ministro.



El problema que tiene Argentina Federal es que si sigue demorando la resolución de la tensión entre Lavagna y Massa y no determina con claridad quienes integran el espacio y como se definen las candidaturas, algunos de los gobernadores que tienen a Cristina midiendo muy arriba en sus provincias, podrían iniciar un diálogo directo con la ex presidenta, para sumarse a su proyecto de regreso al poder. No es una conjetura. Algunos ya avisaron