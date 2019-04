Para Nemirosvsci “existe un PJ sin debate”

(ADN).- El ex legislador nacional Osvaldo Nemirovsci destacó –en referencia a las últimas elecciones provinciales- que en “Rio Negro, al peronismo le faltó capacidad para construir un triunfo. Esta frustración no se resuelve disparando contra el candidato a gobernador, quien sin duda era el que más quería ganar, cual si fuera la única causa”

Señaló que “existe un PJ sin debate y sin voces desde abajo que sean escuchadas. Pero lo más grave es que hoy el peronismo carece de representatividad social. No expresa intereses económicos, laborales, culturales, regionales. No es el representante objetivo de reclamos válidos de los rionegrinos. Y cuando no se representan demandas, reivindicaciones y deseos, los pueblos votan a quienes creen que lo hacen mejor.

Manifestó que “en estos meses de campaña intentamos en varias ocasiones acercan nuestra mirada, volcar experiencias y aportar ideas. No pudimos. No hubo respuesta a eso. No les interesó. Otros aceptaron la infalibilidad de un candidato. Y nadie, ni siquiera el Papa, es infalible”.

“No es la personalidad de algún candidato lo que deba cuestionarse. Martín Soria tiene la suya y es tan válida como las de otros candidatos anteriores que también perdieron” y agregó que los errores hay que buscarlos en su “manejo en unicato de la campaña, en la ausencia de propuestas que interesen a los rionegrinos y la insistencia judicial en un tema que solo beneficiaba a los rivales”.

Para Nemirovsci, en esa “soledad de decisiones armó una lista legislativa con escaso rigor político y territorial. Algunos nombres no fueron testeados en la dimensión de simpatía que podían tener en sus pueblos y en otros casos como el Valle Inferior, se ofendió gratuitamente al peronismo. La elección de la candidata a vice, no hizo más que ahondar el mismo déficit de sentido común que el de 2015. Ese verdadero síndrome del error, lo criticamos en ese 2015 como lo hicimos ahora. Las cumbres y las alturas tal vez impiden escuchar voces críticas”.

“No es serio reprochar creyendo que todo lo malo se sintetiza en nombres, porque los nombres cambian y el peronismo no gana. Sí se puede probar modificando el universo que nos contiene, y mejorarlo. No hay debate posible en medio de odios y descalificaciones. El peronismo debe construir un mundo interno de voces diversas que vayan saldando posiciones con madurez y respeto. Acabamos de comprobar que puteando compañeros, y puteando en general, no se gana”, dijo el dirigente peronista barilochense.

Propuso organizar en cada localidad el debate sobre la derrota pero más importante sobre “qué y cómo piensan los compañeros que se debe cimentar un peronismo de mayorías. Probemos con escuchar la mayor cantidad de voces de los que no van a los congresos partidarios ni son la ´elite´de cada pueblo”.

Y tal vez, sea importante intentar un cambio de cultura interna donde respetemos opiniones de otros compañeros, así piensen en las antípodas nuestras. Ya se abusó mucho de llamar traidores a los que tienen otra mirada política.