“Matzen no estaba habilitada para competir”

(ADN).- “Como diputada nacional (Lorena Matzen) ha hecho un trabajo excelente, pero claramente no tiene trayectoria. No estaba habilitada para competir en estas elecciones”. Así lo analizó el intendente de Cipolletti Aníbal Tortoriello. El dirigente hizo una crítica hacia el interior de Cambiemos, pero aseguró que “la gente no quiere volver al pasado”.

Tortoriello analizó que “no era nuestro momento” en esta elección, porque “las otras dos fórmulas tenían un buen caudal de votos”.

En diálogo con LU19, el intendente aseguró que el triunfo de Juntos Somos Río Negro “fue contundente” y consideró que se trató de “un respaldo al desarrollo y la política del actual gobernador en todos estos años, donde sabemos del esfuerzo que ha realizado”.

Tortoriello se mostró alineado al alivio de la Casa Rosada por la derrota de Martín Soria. El resultado “se plasmó ante alguien que representa a lo peor de la Argentina, algo a lo que la gente no quiere volver. Cuando uno piensa en el kirchnerismo hasta nos da temor que puedan estar nuevamente en el gobierno”, manifestó.

Sobre Cambiemos, subrayó: “Hay mucho por cambiar y trabajar. Como el personalismo, hay divisiones, y las internas hacen mucho daño. Este tipo de actitudes no suman y si realmente queremos avanzar, hay que hacer borrón y cuenta nueva, y hacer una autocrítica hacia adentro”.